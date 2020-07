Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα εντοπίστηκαν απο ταξιδιώτες στα σύνορα. Πόσα επιβεβαιώθηκαν στην Ατττική. Σε ποιες άλλες περιοχές εντοπίστηκαν νέοι ασθενείς. Αναλυτικά στοιχεία.

Σήμερα, Κυριακή, ανακοινώθηκαν 27 νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοινωση του ΕΟΔΥ, υπήρξε και ακόμη 1 θάνατος ασθενούς απο επιπλοκές της νόσου

Από τα 27 νέα κρούσματα, τα 8 είναι “εισαγόμενα” και συγκεκριμένα: 4 εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και άλλα 4 αφορούν ταξιδιώτες που κάνουν διακοπές στην Ελλάδα και μετέβησαν αυτοβούλως για έλεγχο.

Τα υπόλοιπα 19 νέα κρούσματα, εντοπίστηκαν στις παρακάτω περιοχές:

επτά (7) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,

τρία (3) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αχαϊας,

δύο (2) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας,

δύο (2) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου,

ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης,

ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας,

ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης,

ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Λευκάδας,

ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας.