Οικονομία

Τσίπρας: έρχονται “λουκέτα” στην αγορά και τεράστια ανεργία

Ο Τσίπρας επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση γιατί δεν αξιοποιεί το μαξιλάρι ασφαλείας των 37 δις ευρώ για να αντιμετωπιστεί η ύφεση.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη μη στήριξη εργαζόμενων και επιχειρήσεων, καθώς και για το «κούρεμα 60%» των αναδρομικών και την «τριπλή εξαπάτηση των συνταξιούχων» εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία από την Κω όπου περιοδεύει.

Ο κ. Τσίπρας επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση γιατί δεν αξιοποιεί το μαξιλάρι ασφαλείας των 37 δις ευρώ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες και να περιοριστεί η ύφεση. «Αν δεν είναι τούτη την ώρα η δύσκολη στιγμή για να δαπανήσει, πότε είναι; Γιατί εφόσον δεν υπάρχει δέσμευση από την Ευρώπη για στόχους και υπάρχουν τα λεφτά η κυβέρνηση δεν δαπανά;» διερωτήθηκε σε συζήτηση με τους φορείς του νησιού, προειδοποιώντας για «ακόμα μεγαλύτερη ύφεση που έρχεται, με λουκέτα στην αγορά και τεράστια ανεργία».

Αναφέρθηκε στα αναδρομικά των συνταξιούχων λέγοντας, «Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι από τα 3,9 δισ. ευρώ που επιδίκασε το ΣτΕ για τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, θα δώσει στην πραγματικότητα 900 εκατ. μόνο για τις κύριες συντάξεις...Ο κ. Μητσοτάκης εξαπατά τριπλά τους συνταξιούχους: Πρώτον, τους λέει κούρεμα 60% σε όσα δικαιούστε. Δεύτερον, δίνοντας μόνο τις κύριες συντάξεις πίσω, ουσιαστικά αποκλείει τους χαμηλοσυνταξιούχους, όσους έχουν συντάξεις μέχρι 1000 ευρώ, διότι αυτοί είχαν απώλειες κυρίως από τα δώρα που επιδίκασε το ΣτΕ. Και η τρίτη εξαπάτηση είναι ότι όποιος πάρει τα αναδρομικά, δεν θα δικαιούται να ζητήσει αυτά τα οποία το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ορίσει ότι τα δικαιούται...Πρόκειται για καταφανώς αντισυνταγματική απόφαση της κυβέρνησης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης με αφορμή το πόρισμα της Επιτροπής Πισσαρίδη, το οποίο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, σημειώνοντας ότι «πρέπει το επόμενο διάστημα να οργανώσουμε μία μεγάλη συζήτηση ανοιχτή, όχι κρυφά, όχι με επιτροπές σοφών που το μόνο που ξέρουν να λένε είναι 'απολύσεις και διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος για να πάει η οικονομία μπροστά'. Δεν πάει η οικονομία μπροστά χωρίς κοινωνική συνοχή». Υπογράμμισε την ανάγκη για «ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής».

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας, «Εμείς προτείναμε την απόλυτη κάλυψη ασφαλιστικού και μισθολογικού κόστους για όσες επιχειρήσεις είναι εκτός λειτουργίας και παραμένουν σε αναστολή, για όσους επανεκκινούν να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης στο 100% του ασφαλιστικού κόστους και στο 40% του μισθολογικού κόστους ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, αλλά ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι να διατηρήσουν και τις θέσεις εργασίας και τις σχέσεις εργασίας και τους μισθούς. Και ταυτόχρονα προτείναμε μία επιδοματική πολιτική απέναντι στην επιχειρηματικότητα, διότι όλες οι επιχειρήσεις έκλεισαν για να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη ανάγκη, που αφορά τη δημόσια υγεία».

«Παλινωδίες» και «αλαλούμ» στον τουρισμό

Κατά τη συζήτησή του με τους φορείς του νησιού, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «παλινωδίες» και «αλαλούμ» στον τουρισμό και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. «Ήταν τεράστιο λάθος της κυβέρνησης ότι δεν υπήρξαν ενιαία κριτήρια ελέγχων σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας» σημείωσε, ευχόμενος με αφορμή την αύξηση των κρουσμάτων, «να πάνε καλά τα πράγματα, διότι είναι ανησυχητικές οι ενδείξεις του ΕΟΔΥ». Επισήμανε ότι εκ των υστέρων η κυβέρνηση σπεύδει να επιβάλει υποχρεωτικότητα μάσκας σε κλειστούς χώρους, κάτι που δεν είχε κάνει εδώ και τρεις μήνες.

«Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο»

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Ανώτατη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής στην Κω, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα, «Η Ελλάδα με την Τουρκία έχει μονάχα μία διαφορά, αυτή της υφαλοκρηπίδας, την οποία είμαστε έτοιμοι να την επιλύσουμε στη βάση του διεθνούς δικαίου με διάλογο, όχι όμως υπό καθεστώς απειλών και εκβιασμού».

Υπογράμμισε επίσης ότι «στο Αιγαίο δεν υπάρχουν 'γκρίζες ζώνες', ενώ οι διεθνείς συνθήκες είναι αδιαπραγμάτευτες». Ο κ. Τσίπρας εξήρε «το υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο, το υψηλό φρόνημα των στρατιωτών και των αξιωματικών που επαγρυπνούν για να φυλάττουν τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της πατρίδας μας».

Παράλληλα, τόνισε πως «διάγουμε μια περίοδο κρίσιμη, τόσο διπλωματικά, όσο και αμυντικά. Μια περίοδο που η χώρα οφείλει να εκπέμπει μήνυμα ψυχραιμίας, αλλά και αποφασιστικότητας. Η χώρα οφείλει να έχει μία σαφή, αλλά και σταθερή ενεργητική εθνική στρατηγική, που να θέλει βεβαίως τον διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά και να ξεκαθαρίζει τις κόκκινες γραμμές, αμυντικές και διπλωματικές, που είναι οι γραμμές αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών και του διεθνούς δικαίου».