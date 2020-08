Κόσμος

Βηρυτός: θρήνος και απόγνωση μετά τις εκρήξεις (εικόνες)

Μετρά νεκρούς και τραυματίες ο Λίβανος. Βοήθεια από κάθε γωνιά του πλανήτη στη Βηρυτό. Έρευνες για τις φονικές εκρήξεις.

Βηρυτός όπως Χιροσίμα είναι ο τίτλος σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για την φονική διπλή έκρηξη που ισοπέδωσε το λιμάνι και σχεδόν τη μισή πόλη της Βηρυτού. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 100, χιλιάδες είναι οι τραυματίες, ενώ τεράστιος είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων στα χαλάσματα.

Ο λιβανέζος πρόεδρος Μισέλ Αούν τόνισε χθες βράδυ ότι 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου, χημικού λιπάσματος που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί επίσης για την κατασκευή βομβών, είχαν αφεθεί για «χρόνια» σε αποθήκη στο λιμάνι χωρίς να εφαρμόζεται κανένα μέτρο ασφαλείας, γεγονός που χαρακτήρισε «απαράδεκτο». Πηγή προσκείμενη στις λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε πως πιθανόν οφείλονταν σε ηλεκτροσυγκόλληση που γινόταν για να κλείσει τρύπα στην αποθήκη όπου ήταν αποθηκευμένο το νιτρικό αμμώνιο.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου δήλωσε σήμερα ότι έρευνα για την ισχυρή έκρηξη που συντάραξε τη Βηρυτό θα αποκαλύψει το συντομότερο δυνατόν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή συνέβη και ότι θα αποτελέσματά της θα αποκαλυφθούν με διαφάνεια. Σε ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Μισέλ Αούν έκανε επίσης έκκληση σε άλλα κράτη για να επισπεύσουν την αποστολή βοήθειας στον Λίβανο, που ήδη βρίσκεται αντιμέτωπος με οικονομική κατάρρευση.

Συνεργεία διάσωσης, από πολλές χώρες του κόσμου σπεύδουν στο Λίβανο, μεταξύ αυτών και κλιμάκιο της ελληνικής ΕΜΑΚ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ μετά από αίτημα των αρχών του Λιβάνου, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ευρωπαίος Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων. «Μοιραζόμαστε το σοκ και τη λύπη των πολιτών της Βηρυτού μετά τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους και άφησε πολλούς περισσότερους τραυματίες. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας σε όλους εκείνους που έχασαν τους αγαπημένους τους» ανέφερε ο Γιάνες Λέναρσιτς.

Επιπροσθέτως, ο κ. Λέναρσιτς, υπογράμμισε ότι «σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η ΕΕ προσφέρει την πλήρη στήριξή της στον λαό του Λιβάνου. Ως άμεσο πρώτο βήμα, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ ενεργοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των αρχών του Λιβάνου» και επεσήμανε ότι «ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ συντονίζει τώρα την ανάπτυξη περισσότερων από 100 υψηλά εκπαιδευμένων πυροσβεστών, με οχήματα, σκύλους και εξοπλισμό, εξειδικευμένους στην έρευνα και τη διάσωση σε αστικό περιβάλλον. Θα συνεργαστούν με τις αρχές του Λιβάνου για τη διάσωση ζωών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων «ήδη, η Ολλανδία, η Ελλάδα και η Τσεχία έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους σε αυτή την κρίσιμη επιχείρηση. Η Γαλλία, η Πολωνία και η Γερμανία προσέφεραν επίσης βοήθεια μέσω του Μηχανισμού και ακόμη περισσότερα κράτη-μέλη μπορούν να προσφέρουν στήριξη». Κλείνοντας, ο κ. Λέναρσιτς, σημείωσε ότι «η ΕΕ ενεργοποίησε επίσης το δορυφορικό σύστημα Copernicus για τη στήριξη των αρχών του Λιβάνου για την αποτύπωση της έκτασης της καταστροφής. Είμαστε στο πλευρό του Λιβάνου και του λαού του και είμαστε έτοιμοι για ενεργοποίηση περισσότερης βοήθειας».

Το τουρκικό Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας (IHH) είναι μεταξύ αυτών που αναζητούν επιζώντες στη Βηρυτό ύστερα από την τεράστια έκρηξη στην πόλη που στοίχισε τη ζωή σε 100 ανθρώπους και τραυμάτισε σχεδόν 4.000, ενώ η Άγκυρα έχει προσφερθεί να κατασκευάσει ένα νοσοκομείο εκστρατείας και να βοηθήσει με όποιον τρόπο χρειαστεί. Παράλληλα, υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Αγκυρα προσέφερε τη βοήθειά της και περιμένει απάντηση. «Μεταφέραμε την προσφορά μας για βοήθεια» συμπεριλαμβανομένης της άμεσης εγκατάστασης νοσοκομείου (εκστρατείας) και «αναμένουμε την απάντηση της λιβανέζικης πλευράς», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Η χθεσινή έκρηξη σε αποθηκευτικούς χώρους στο λιμάνι όπου υπήρχαν ιδιαίτερα επικίνδυνες εκρηκτικές ύλες ήταν η ισχυρότερη που έχει σημειωθεί ποτέ στη Βηρυτό και χώρες, όπως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, και η Τουρκία, έχουν προσφέρει τη βοήθειά τους. Τα μέλη του IHH έσκαβαν στα χαλάσματα προκειμένου να βρουν επιζώντες και για να ανασύρουν νεκρούς, ενώ το ανθρωπιστικό ίδρυμα οργάνωσε και συσσίτιο σε προσφυγικό καταυλισμό Παλαιστινίων για να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη, δήλωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μουσταφά Οζμπέκ, αξιωματούχος της οργάνωσης. «Παρέχουμε βοήθεια με ένα ασθενοφόρο για να μεταφέρουμε ασθενείς. Μπορεί να προσφέρουμε βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου», δήλωσε ο ίδιος.

Την αλληλεγγύη της ΕΕ στον λαό του Λιβάνου εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Νταβίντ Σασόλι σε μήνυμά του στο τουίτερ, ανέφερε: «Είμαστε σοκαρισμένοι από τα τραγικά γεγονότα στη Βηρυτό. Οι σκέψεις μας είναι σε εκείνους που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από την έκρηξη, τις οικογένειές τους και όσους βοηθούν στην πρώτη γραμμή» και τόνισε ότι «η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της και είναι έτοιμη να στηρίξει σε αυτές τις δύσκολες ώρες». Την αλληλεγγύη τους, αλλά και τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί της χώρας μας, όπως ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά, αλλά και το ΚΚΕ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι μία Ελληνίδα πολίτης φέρεται να έχει χάσει τη ζωή της και ότι δυο ακόμη Ελληνίδες συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών.

Επίσης, η σύζυγος του Ολλανδού πρεσβευτή στον Λίβανο τραυματίστηκε σοβαρά από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο λιμάνι της Βηρυτού, ανακοίνωσε σήμερα το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών. Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε πως η σύζυγος του Ολλανδού πρεσβευτή νοσηλεύεται. Όπως είπε ο εκπρόσωπος, η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην ολλανδική πρεσβεία, τραυματίζοντας επίσης άλλους τέσσερις ανθρώπους που συνδέονταν με αυτήν.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι οι πολύνεκρες εκρήξεις οι οποίες συγκλόνισαν χθες Τρίτη την πρωτεύουσα του Λιβάνου «μοιάζουν με φρικτή επίθεση», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου έκανε το σχόλιο αυτό κατά την έναρξη της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί, στη θεωρία αφιερωμένης στην αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού.