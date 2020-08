Κοινωνία

Θεομηνία στην Εύβοια: θρήνος και απόγνωση σε Λευκαντί και Μπούρτζι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν οι κάτοικοι των περιοχών του νησιού, που βρέθηκε στο επίκεντρο της έντονης βροχόπτωσης.