Life

Road trip με… ξεναγό τον Κέβιν Κόστνερ

Η σκέψη του ηθοποιού που έγινε πράξη και πλέον κάνει παρέα σε πολλούς που ζουν στο ρυθμό του…κορονοϊού.

Μια νέα εφαρμογή για iPhone που δημιουργήθηκε από τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό βοηθά τους road-tripper που αναζητούν την περιπέτεια να ανακαλύψουν τους ανθρώπους, τα μέρη και τις ιστορίες των περιοχών, στις οποίες ταξιδεύουν. Οι οικογένειες που έχουν επιλέξει απόδραση αυτό το καλοκαίρι, με το app HearHere συλλέγουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για να εμπλουτίσουν το ταξίδι τους σε αμερικανικές Πολιτείες.

«Λατρεύω τις ιστορίες» γράφει ο Κέβιν Κόστνερ. «Είμαι ο τύπος που σταματά σε ιστορικά μνημεία κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου -συνήθως προκαλώ τη γκρίνια όλων στο αυτοκίνητο. Αλλά ήταν αυτή η συνεχής περιέργεια που με έκανε να σκεφτώ ότι το HearHere θα μπορούσε να την ικανοποιήσει χωρίς κανείς να χρειάζεται να φύγει από το αυτοκίνητο» σημειώνει.

Με αυξημένο τον αριθμό οικογενειών στις ΗΠΑ που επιλέγουν τα οδικά ταξίδια εν μέσω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ο συνδημιουργός της εφαρμογής HearHere, Γούντι Σίαρς θέλει να διασφαλίσει ότι τα παιδιά -που συνήθως είναι κολλημένα στα τηλέφωνα και τα iPad τους- δεν θα χάσουν τις διαφωτιστικές, εκπαιδευτικές στιγμές στις μετακινήσεις με αυτοκίνητο.

«Ο Κέβιν αγαπά να σταματά στις πινακίδες ιστορικών μνημείων και να μοιράζεται την ιστορία τους με τα παιδιά του, αλλά τα παιδιά δεν είναι τόσο ενθουσιασμένα γι' αυτό» εξηγεί ο Γούντι Σίαρς και προσθέτει: «Με το HearHere, μπορούν να λάβουν τις πληροφορίες και τα ιστορικά στοιχεία ενώ βρίσκονται στο αυτοκίνητό τους, στη διάρκεια της διαδρομής χωρίς να απαιτείται στάση».

Το HearHere προσφέρει προς το παρόν 1.500 ιστορίες για πολιτισμό, ιστορία, τοπικές πληροφορίες, μουσική, θαύματα της φύσης, ειδικά σημεία ενδιαφέροντος και αθλήματα για την Καλιφόρνια, το Όρεγκον και την Ουάσινγκτον, και υπάρχουν σχέδια να επεκταθεί σε άλλες περιοχές στο εγγύς μέλλον. Στην ομάδα αφήγησης συμμετέχουν ο Κέβιν Κόστνερ, ο προπονητής μπάσκετ, Φιλ Τζάκσον και άλλοι.