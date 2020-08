Οικονομία

“Κραυγή αγωνίας” για τα κυλικεία στα σχολεία (βίντεο)

Τι ζητούν οι κυλικειάρχες να ισχύσει από τον Σεπτέμβριο. Ο Στ Φακούδης, Πρ. Κυλικειαρχών Σχολείων Θεσσαλονίκης λέει στον ΑΝΤ1 ότι δεν πάρει βοήθημα επί μήνες.