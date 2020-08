Αθλητικά

Κορονοϊός - Ολυμπιακός: Θετικός ο Σεμέδο

Ο αμυντικός βρίσκεται ήδη σε καραντίνα.

Ο κορονοϊός χτύπησε και την πόρτα του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, ο Ρούμπεν Σεμέδο βρέθηκε θετικός στον COVID-19 και είναι ήδη σε απομόνωση.

Ο Πορτογάλος αμυντικός των ερυθρολεύκων ακολουθεί το απαιτούμενο υγειονομικό πρωτόκολλο, που προβλέπεται γι' αυτές τις περιπτώσεις.

Ο Ρούμπεν Σεμέδο απουσίασε από την πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού, εξαιτίας ζητήματος που προέκυψε στην πτήση του.

Ο αμυντικός των ερυθρολεύθων υπεβλήθη σε τεστ για κορονοϊό την Τετάρτη, ενώ δεν ήρθε σε επαφή με συμπαίκτες του.

Φυσικά, θα απουσιάσει από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στην ΑΕΚ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου.

Λίγο νωρίτερα, ειχε γινει γνωστό κρούσμα κορονοϊού στην ΑΕΚ, αυτήν την φορά στην ομάδα μπάσκετ.