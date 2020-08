Αθλητικά

Παίκτης της ΑΕΚ ο Χνιντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τυνήσιος στόπερ, θα είναι ο αντικαταστάτης του Βράνιες στο κέντρο της άμυνας.

Παίκτης της ΑΕΚ έως το 2024 θα είναι ο Νασίμ Χνιντ. Η μεταγραφή του Τυνήσιου στόπερ από τη Σφαξιέν ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ και σήμερα ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα.

Με τον 23χρονο διεθνή καλύπτεται άμεσα το κενό που υπήρχε στο κέντρο της άμυνας μετά την αποχώρηση του Όγκνιεν Βράνιες. Ο Χνιντ πήρε το νούμερο «26» και θα ενταχθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ αφού ρυθμίσει τις τελευταίες προσωπικές λεπτομέρειες της μετακόμισής του στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Τυνήσιου διεθνούς αμυντικού Νασίμ Χνιντ με τη μορφή μεταγραφής από την CS Sfaxien. Ο 23 ετών ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την ομάδα μας μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

Ο Νασίμ Χνιντ γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου 1997 στην πόλη Ζαρζίς της Τυνησίας. Έχει ύψος 1,90 μ. και αγωνίζεται ως στόπερ. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ομάδα της περιοχής του (ES Zarzis) και σε ηλικία 18 ετών πήρε μεταγραφή στην CS Sfaxien.

Με τη φανέλα της κατέγραψε την επόμενη πενταετία 72 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας τρεις φορές και βγάζοντας μια ασίστ.

Υπήρξε διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του και το καλοκαίρι του 2019 προήχθη στην Εθνική Ανδρών της Τυνησίας από τον Γάλλο τεχνικό, Αλέν Ζιρές. Μάλιστα, ήταν στην αποστολή του Κόπα Άφρικα 2019 στην Αίγυπτο, όπου αγωνίστηκε στον μικρό τελικό απέναντι στη Νιγηρία.

Νασίμ, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

Σου ευχόμαστε να ζήσεις τις μεγάλες στιγμές, που ονειρεύεσαι, με την κιτρινόμαυρη φανέλα!