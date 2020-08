Οικονομία

Κορονοϊός - Σταϊκούρας: αν χρειαστεί, επιδότηση ασφαλισμένων για το εμβόλιο

Τι είπε για το Ταμείο Ανακαμψης και την στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Πότε θα δοθούν τα αναδρομικα στους συνταξιούχους.

«Εάν χρειαστεί, το υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να συνδράμει σε αυτήν την κατεύθυνση», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ερωτηθείς σήμερα εάν οι ασφαλισμένοι θα πληρώσουν από την τσέπη τους το κόστος για το εμβόλιο για τον κορονοϊό όταν θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, ή θα υπάρξει κάλυψη του κόστους αυτού από το Δημόσιο. Σημείωσε δε, ότι η χώρα έχει εξασφαλισμένους πόρους ώστε να βοηθήσει και την οικονομία και την κοινωνία.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ο υπουργός ανέφερε μάλιστα πως τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας ανέρχονται στα 34,7 δισ. ευρώ (από 37,5 δισ. ευρώ τον Μάρτιο), και παρά τις πληρωμές για τα προγράμματα ενίσχυσης, εισέρευσαν νέα κεφάλαια από τις εξόδους στις αγορές, τα έντοκα γραμμάτια και τη «δόση» του ESM.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα ανακοινώσεων από τον πρωθυπουργό τον Σεπτέμβριο για νέες μειώσεις φόρων και εισφορών, ο υπουργός επανέλαβε πως «αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι κινείται στην κατεύθυνση μείωσης των φόρων». Και υπενθύμισε τις αποφάσεις για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% και συντελεστών φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «παρένθεση», η οποία, όπως είπε, έχει ανοίξει εξαιτίας της πανδημίας, με την οικονομική πολιτική να εστιάζεται σε αύξηση των δαπανών, και πρόσθεσε ότι «όταν κλείσει θα επιστρέψουμε σε μόνιμες μειώσεις φόρων και εισφορών».

Σχετικά με τον χρόνο εξόφλησης των αναδρομικών στους συνταξιούχους μετά την απόφαση του ΣτΕ, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι θα καταβληθούν «το συντομότερο δυνατό, αφού προσδιοριστεί η περίμετρος», παραπέμποντας και στο συναρμόδιο υπουργείο Εργασίας. Ωστόσο, δεν απάντησε σε ερώτηση εάν το υπουργείο θα αναμένει και την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σ.σ. για τα αναδρομικά των συνταξιούχων του Δημοσίου) για να καταβάλλει από κοινού σε συνταξιούχους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τα αναδρομικά, ή θα προχωρήσει σε πληρωμές σε δυο φάσεις.