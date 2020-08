Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μπεσίκτας: “Τελικός” στην άδεια Τούμπα

Νοκ άουτ αγώνας μεταξύ του Δικέφαλου του Βορά και της Τουρκικής ομάδας για τα προκριματικά του Champions League. Επιστολή Σαββίδη στον Τσεμπί. Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Τρίτη (25/8, 21:00) την Μπεσίκτας στην άδεια, λόγω κορονοϊού, Τούμπα, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Αμπέλ Φερέιρα δεν μπορεί να υπολογίζει στα πλάνα του τους Ντόουγκλας Αουγκούστο (συνεχίζει να κινείται με ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία), Γιόσιπ Μίσιτς.

Ο Πορτογάλος τεχνικός γνωστοποίησε την αποστολή για τη μάχη με τους Τούρκους, στην οποία συμπεριλήφθησαν οι: Πασχαλάκης, Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Ίνγκασον, Κρέσπο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Εσίτι, Σβαμπ, Ελ Καντουρί, Μπίσεσβαρ, Πέλκας, Ζαμπά, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Άκπομ, Τζόλης.

Οι Τούρκοι αναχώρησαν από την Τουρκία με προορισμό τη Θεσσαλονίκη χωρίς το «αστέρι» τους τον 28χρονο Σέρβο μεσοεπιθετικό, Άντεμ Λιάιτς. Απόντες από το ματς θα είναι ο 30χρονος Βραζιλιάνος μπακ, Ντούγκλας και ο 28χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός, Ισιμά-Μερέν.

Διαιτητής του αγώνα έχει οριστεί ο Ιταλός Ντανιέλε Ντοβερί και οι βοηθοί του θα είναι οι Ματέο Πάσερι και Ντάριο Κεκόνι, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Τζιανπάολο Καλβαρέσε.

Επιστολή Σαββίδη στον πρόεδρο της Μπεσίκτας

Εν τω μεταξύ, επιστολή στον πρόεδρο της Μπεσίκτας, Αχμέτ Τσεμπί, έστειλε τη Δευτέρα (24/8), ο διοικητικός επικεφαλής του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, απαντώντας στο αντίστοιχο κείμενο που του έστειλε προ ημερών ο πρώτος, εν όψει της σημερινής αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Με την επιστολή του ο κ. Σαββίδης καλωσόρισε τον επικεφαλής της Μπεσίκτας και «τον μεγάλο σύλλογο που εκπροσωπεί στην θρυλική Τούμπα», όπως ανέφερε στο κείμενο, διαβεβαιώνοντας για τις εντολές που έδωσε για την καλύτερη δυνατή φιλοξενία της ομάδας του. Ευχήθηκε, δε, ένα παιχνίδι υψηλών αθλητικών προδιαγραφών, ανεπηρέαστο από κάθε πρόκληση ανάμεσα σε δυο «ομάδες Αετών που ξεκίνησαν να πετούν από την ίδια φωλιά», τονίζοντας, χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει την κοινή καταγωγή του ΠΑΟΚ και της Μπεσίκτας από την Κωνσταντινούπολη.

Οι προετοιμασίες για τον αποψινό αγώνα στην Τούμπα έχουν ξεκινήσει από νωρίς, ενώ δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα.