Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εξαιρετικά σπάνιος ο θάνατος για παιδιά - ασθενείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρές μορφές της ασθένειας είναι πολύ σπάνιες στα παιδιά, σύμφωνα με έρευνα, και "εξαιρετικά σπάνιο" το ενδεχόμενο θανάτου.

Τα παιδιά και οι νέοι που μολύνονται από τον κορονοϊό είναι πολύ λιγότερο πιθανό σε σχέση με τους ενήλικες να παρουσιάσουν κάποια σοβαρή μορφή της ασθένειας, ενώ οι θάνατοι παιδιών από την covid-19 είναι εξαιρετικά σπάνιοι, σύμφωνα με βρετανική έρευνα που δόθηκε χθες, Πέμπτη, στη δημοσιότητα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς με κορονοϊό που εισήχθησαν σε 138 νοσοκομεία της Βρετανίας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι λιγότερο από το 1% ήταν παιδιά, και από αυτά λιγότερο από το 1% -- έξι συνολικά τα οποία είχαν όλα υποκείμενα νοσήματα—πέθαναν λόγω της covid-19.

«Μπορούμε να είμαστε αρκετά σίγουροι ότι η ίδια η covid-19 δεν προκαλεί κακό σε μεγάλη κλίμακα στα παιδιά», δήλωσε ο Μάλκομ Σεμπλ καθηγητής επιδημιολόγος και υγείας των παιδιών στο πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, η ομάδα του οποίου διεξήγαγε την έρευνα.

«Το βασικότερο μήνυμα είναι ότι (στα παιδιά με covid-19) σπάνια παρουσιάζεται σοβαρή μορφή της ασθένειας και ο θάνατος είναι εξαιρετικά σπάνιος και οι γονείς θα πρέπει να ησυχάσουν ότι τα παιδιά τους δεν βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο επιστρέφοντας στο σχολείο», τόνισε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την εξάπλωση του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο, τα παιδιά και οι νέοι αποτελούν μόλις το 1% με 2% των κρουσμάτων. Η μεγάλη πλειονότητα των παιδιών που μολύνονται από τον ιό SARS-CoV-2 είναι ασυμπτωματικά ή εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, με πολύ λίγους θανάτους να έχουν καταγραφεί.

Για την έρευνα αυτή, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMJ, η ομάδα του Σεμπλ εξέτασε στοιχεία από 651 νήπια και παιδιά κάτω των 19 ετών που χρειάστηκε να νοσηλευθούν λόγω covid-19 από τις 17 Ιανουαρίου ως τις 3 Ιουλίου.

Και τα έξι παιδιά που πέθαναν είχαν «βαθιά συννοσηρότητα», επεσήμαναν οι ερευνητές, χαρακτηρίζοντας το ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ των παιδιών «εκπληκτικά χαμηλό» σε σχέση με το 27% που παρατηρήθηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες – από 0 έως 106 ετών— των ασθενών με covid-19 που νοσηλεύθηκαν την ίδια περίοδο.

Αν και τα παιδιά εμφανίζουν «πολύ μικρό» κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρές μορφές της covid-19, οι ερευνητές τόνισαν ότι επηρεάζονται δυσανάλογα όσα είναι μαύρα ή υπέρβαρα, συμπέρασμα στο οποίο έχουν καταλήξει άλλες έρευνες και για τους ενήλικες.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα παιδιά μπορούν να εμφανίζουν διάφορα άλλα συμπτώματα, όπως πονόλαιμο, ναυτία, εμετούς, πόνους στην κοιλιά, διάρροια και εξάνθημα εκτός από τα συνηθισμένα συμπτώματα του κορονοϊού, πυρετό, δύσπνοια και βήχα.