Κοινωνία

Κορονοϊός - ΓΓΠΠ: Οδηγίες ενόψει του εορτασμού της Ασούρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της ΓΓΠΠ ενόψει του εορτασμού της μεγαλύτερης εορτής των Σιιτών Μουσουλμάνων.

(εικόνα αρχείου)

Ενόψει του εορτασμού της Ασούρα, της μεγαλύτερης εορτής των Σιιτών Μουσουλμάνων αύριο Κυριακή, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι τα σχετικά θρησκευτικά καθήκοντα θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται:

- Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.34060, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (όροι λειτουργίας ευκτήριων οίκων για την προστασία από τον κορονοϊό)

- Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176 (υποχρεωτική χρήση μάσκας)

- Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 50451 (απαγόρευση θρησκευτικής πομπής).

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, απαγορεύεται ρητά η πραγματοποίηση προσευχών ή θρησκευτικών τελετών ή θρησκευτικής πομπής σε δημόσιους χώρους.