Κόσμος

Λευκορωσία: Αφαιρούν τις διαπιστεύσεις δημοσιογράφων

Τον «εξτρεμισμό και την τρομοκρατία καταπολεμά» η Λευκορωσία, διώχνοντας ξένους δημοσιογράφους.

Οι αρχές της Λευκορωσίας αφαίρεσαν σήμερα τη διαπίστευση αρκετών δημοσιογράφων ξένων μέσων ενημέρωσης, ανάμεσά τους το Γαλλικό Πρακτορείο, παραμονή μιας νέας μεγάλης διαδήλωσης που έχει προγραμματίσει η αντιπολίτευση η οποία αμφισβητεί τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 9ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Λευκορωσίας Ανατόλι Γκλαζ, η απόφαση αυτή λήφθηκε στη βάση μιας σύστασης της Διυπουργικής Επιτροπής καταπολέμησης του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε πόσους δημοσιογράφους αφορά το μέτρο αυτό, ωστόσο ξένα μέσα ενημέρωσης όπως το BBC και το Radio Liberty ανέφεραν την αφαίρεση της διαπίστευσης από αρκετούς δημοσιογράφους τους.

"Το υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας με κάλεσε και με ειδοποίησε για την ακύρωση της διαπίστευσής μου και της διαπίστευσης μιας συναδέλφου μου ως ανταποκρίτριες του BBC. Ζήτησαν να δώσω πίσω την κάρτα μου", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η δημοσιογράφος Τατιάνα Μέλνιτσουκ.

"Οι Λευκορώσοι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ενημερώθηκαν από την κυβέρνηση ότι οι διαπιστεύσεις τους ακυρώθηκαν. Ουδεμία εξήγηση δόθηκε και δεν γνωρίζουμε τους λόγους της αφαίρεσης των διαπιστεύσεων. Ζητάμε από τις λευκορωσικές αρχές να επιστρέψουν τις διαπιστεύσεις τους, ώστε να συνεχιστεί η παροχή ανεξάρτητης και αμερόληπτης κάλυψης των γεγονότων στη Λευκορωσία", αντέδρασε ο διευθυντής Ειδήσεων του AFP Φιλ Τσέτουιντ.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο Associated Press (AP) κατήγγειλε την απέλαση σήμερα δύο εκ των δημοσιογράφων του στη Ρωσία. Όπως αφαιρέθηκε η διαπίστευση από τους δημοσιογράφους του AFP, έτσι έγινε και στους Λευκορώσους δημοσιογράφους του AP.

Η αμερικανική πρεσβεία δηλώνει "ανήσυχη" για το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι στοχοθετούνται "συνεχώς" στη Λευκορωσία, καταγγέλλοντας επίσης τον αποκλεισμό ανεξάρτητων ή αντιπολιτευόμενων μέσων", τις "επαναλαμβανόμενες διακοπές του Ιντερνετ" και τις "αυθαίρετες συλλήψεις ειρηνικών πολικών". Η πρεσβεία κάλεσε το Μινσκ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση.