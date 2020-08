Κοινωνία

Ασθενής με κορονοϊό “το ‘σκασε” από το νοσοκομείο

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του νεαρού που εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο αμέσως μετά τη διάγνωση.

Ένας 26χρονος που διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και έφυγε από τον Ευαγγελισμό, ενώ οι γιατροί του είπαν ότι θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο, αναζητείται από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός άνδρας πήγε χθες, Σάββατο, στον Ευαγγελισμό, συνοδευόμενος από τον αδελφό του, με συμπτώματα κορονοϊού. Αμέσως υποβλήθηκε στη σχετική εξέταση και διαγνώστηκε θετικός.

Οι γιατροί τότε του είπαν ότι πρέπει να παραμείνει στον χώρο, αλλά σε κάποια στιγμή ο 26χρονος εξαφανίστηκε μαζί με τον αδελφό του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Συντάγματος.