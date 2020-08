Αθλητικά

Champions League: Ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό γύρο

Η πρόκριση στα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, θα κριθεί σε «μονό» αγώνα στην Τούμπα.

Η Μπενφίκα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, όπως προέκυψε από την κλήρωση της UEFA, που έγινε σήμερα στη Νιόν της Ελβετίας. Η πρόκριση στα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, θα κριθεί σε «μονό» αγώνα (15-16/9) στην Τούμπα, όπως προέκυψε από την κλήρωση, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης το «εισιτήριο» για τους ομίλους θα «παιχθεί» σε δύο αγώνες.

Εάν ο ΠΑΟΚ προκριθεί θα παίξει στα play off με την Κράσνονταρ. Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ ακόμη κι αν αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό ή στα play offs θα μπει απευθείας στους ομίλους του Europa League.

Σε μια ώρα θα αρχίσει και η κλήρωση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ, είναι οι Γρανάδα (Ισπανία), Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) και Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία), ενώ ο Αρης θα κληρωθεί με μια εκ των Τότεναμ (Αγγλία), Κοβαλίβκα (Ουκρανία) και Χαποέλ Μπερσεβά (Ισραήλ).