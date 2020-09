Κόσμος

Άγκυρα: Αποκύημα φαντασίας το άρθρο της Die Welt για Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα "πυρά" προς την Ελλάδα από τον εκπρόσωπο του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Διαψεύδει η Άγκυρα το δημοσίευμα της Die Welt περί εντολής του Ερντογάν για βύθιση ελληνικού πλοίου ή κατάρριψη μαχητικού.

Ο Χαμί Ακσόι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρεται στο δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Die Welt», όπως επίσης και στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου της Ελλάδας, Στέλιου Πέτσα.

«H είδηση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Die Welt για την ανατολική Μεσόγειο και κάνει αναφορά στη χώρα μας είναι εντελώς αποκύημα φαντασίας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Στην συνέχεια, μάλιστα προσθέτει πως οι κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον της Τουρκίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ελλάδας βασιζόμενος σε αυτό το δημοσίευμα: «δείχνει πως η χώρα αυτή βρίσκεται μακριά από την πραγματικότητα της ανατολικής Μεσογείου και είναι αποτέλεσμα της προβοκατόρικης πολιτικής της που δεν αρμόζει στη διεθνή πρακτική και στο δίκαιο. Αντί οι ελληνικές Αρχές να ασχολούνται με αυτά τα ψευδή ας σταματήσουν τα βήματα, τα οποία αυξάνουν την ένταση στην περιοχή».