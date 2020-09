Υγεία - Περιβάλλον

Κομισιόν: Τον Νοέμβριο το εμβόλιο κατά του κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες δόσεις αντιστοιχούν στην Ελλάδα από το εμβόλιο της εταιρίας AstraZeneca.

Το Νοέμβριο αναμένεται το εμβόλιο για τον κορονοϊό, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο. Περίπου 30 εκατ. δόσεις θα είναι διαθέσιμες για τα κράτη-μέλη έως το τέλος του 2020, κάτι που σημαίνει ότι για την Ελλάδα θα εξασφαλιστούν περίπου 600.000 δόσεις.

Πρόκειται για το εμβόλιο της εταιρίας AstraZeneca. Από την συγκεκριμένη εταιρία, έχουν αγοράσει όλα τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν πιστεύει ότι αρχικά θα διανεμηθούν 30 εκατομμύρια δόσεις μέχρι να φτάσουμε τελικά στα 300 εκατομμύρια δόσεις.

Όπως ενημέρωσε ο Ευρωπαίος ειδικός, υπάρχουν έξι πιθανά εμβόλια στην οποία επενδύει η Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη έχουν παραγγείλει διαφορετικές δόσεις από κάθε ένα από αυτά. Ωστόσο, όλες οι χώρες έχουν επενδύσει στην AstraZeneca.

Η Κομισιόν δεν θέλει τιμές που θα ήταν πολύ υψηλές για ορισμένα κράτη-μέλη. Οι βασικές ανησυχίες της είναι ο χρόνος, η αποτελεσματικότητα και η προσιτή τιμή. «Θέλουμε όλα τα κράτη-μέλη να έχουν την ίδια τιμή και να το λάβουν ταυτόχρονα. Έχουν αποφασίσει ποια εμβόλια θέλουν. Στη συνέχεια θα τα αγοράσουν», είπε ο αξιωματούχος.

Οι πολιτικές εμβολιασμού είναι εθνικές, οπότε είναι εθνική επιλογή το ποιος θα τους πάρει πρώτος από κάθε πληθυσμό. Σχετικά με τη διάθεση εμβολίων σε φτωχότερες χώρες, η δέσμευση της Κομισιόν είναι να κάνουμε το μηχανισμό COVAX επιτυχημένο, ώστε να εξασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση.