Οικονομία

Κομισιόν: αλλαγές στα οικονομικά χαρτοφυλάκια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το χαρτοφυλάκιο Εμπορίου αναλαμβάνει ο Ντομπρόβσκις. Ποια είναι η νέα επίτροπος της Ιρλανδίας και ποιο χαρτοφυλάκιο αναλαμβάνει.

Της Μαρίας Αρώνη

Το χαρτοφυλάκιο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αναλαμβάνει η νέα Επίτροπος της Ιρλανδίας, Mάρεντ Μακ Γκίνες. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τις Βρυξέλλες.

Το χαρτοφυλάκιο του εμπορίου αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος παραμένει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Eurogroup, μαζί με τον Επίτροπο οικονομικών υποθέσεων, Πάολο Τζεντιλόνι.

Η ανταλλαγή των χαρτοφυλακίων, έρχεται μετά την παραίτηση στις 27 Αυγούστου του πρώην Επιτρόπου της Ιρλανδίας, Φιλ Χόγκαν, ο οποίος είχε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του εμπορίου. Ο Χόγκαν οδηγήθηκε σε παραίτηση, επειδή παραβίασε κανονισμούς της χώρας του αναφορικά με τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοϊού.

Σχετικά με τη νέα Επίτροπο της Ιρλανδίας, Μάρεντ Μακ Γκίνες, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι έχει σημαντική πολιτική εμπειρία σε θέματα ΕΕ, καθώς έχει διατελέσει ευρωβουλευτής από το 2004 και πρώτη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Αυτή η εμπειρία είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ατζέντας της χρηματοοικονομικής πολιτικής της ΕΕ και για τη στήριξη και ενίσχυση των βασικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής, όπως είναι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.