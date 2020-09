Μόρια: “bye-bye Moria” τραγουδούσαν μετανάστες την ώρα που καιγόταν ο καταυλισμός! (βίντεο)

Αίσθηση έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση βίντεο, στην οποία ακούγονται μετανάστες να τραγουδάνε, την ώρα που ο «πύρινος εφιάλτης», κατέστρεφε το ΚΥΤ.

Ένα από τα πολλά βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τη χθεσινή πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια, προκαλεί αίσθηση.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, ακούγονται μετανάστες να τραγουδούν “bye-bye Moria”, την ώρα που οι φλόγες έκαιγαν τον καταυλισμό και δεν ήταν γνωστό αν κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές.

If your house was on fire would you try to help the firefighters or would you rather film it?



WOULD YOU SING "BYE BYE MORIA"??????? pic.twitter.com/7YO2v35ONk