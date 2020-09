Κοινωνία

Μητροπολίτης Κοσμάς: Δεν αφήνει ο Θεός, άνθρωπέ μου, μέσα στο Ναό να μολυνθείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά της χρήσης μάσκας μέσα στους ναούς τάχθηκε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η Ιερά Πανήγυρη της Ιεράς Μονής Παναγίας Κατερινούς Μακρυνείας, της Ι. Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, που τιμάται την 8η Σεπτεμβρίου στο Γενέθλιο της Θεοτόκου.

Στην ακολουθία του Όρθρου και στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

Ωστόσο αίσθηση προκάλεσε μια αναφορά του Μητροπολίτη, ο οποίος μεταξύ άλλων τάχθηκε κατά της χρήσης μάσκας μέσα στις εκκλησίες λέγοντας μεταξύ άλλων, «Δεν αφήνει ο Θεός, άνθρωπέ μου, μέσα στο Ναό να μολυνθείς. Δεν μολύνει ο Θεός! Ας το καταλάβουμε…».

Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από το κήρυγμα του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας:

Είναι καιρός, να μην χάσουμε την πίστη μας ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι, σήμερα, που βλέπουμε τόσα πολλά να γίνονται γύρω μας. Σήμερα που μας λένε να μπαίνουμε στους Ναούς και να φοράμε μάσκες για να μην μολυνθούμε. Σε ποιόν πηγαίνουμε όταν μπαίνουμε μέσα στο Ναό;

Σε έναν άνθρωπο αδύναμο; Κοντά στον Παντοδύναμο Θεό πηγαίνουμε. Μέσα στους Ναούς οι πρόγονοί μας γονάτισαν, προσευχήθηκαν θερμά, απομάκρυναν και λοιμώδεις νόσους και κινδύνους και επαναστάσεις και πολέμους και εχθρούς και τα πάντα. Εκεί στους Ιερούς Ναούς πήγαιναν, κι εμείς φοβούμαστε σήμερα να πάμε στους Ναού μας γιατί, λένε, “κινδυνεύουμε“!

Δεν αφήνει ο Θεός, άνθρωπέ μου, μέσα στο Ναό να μολυνθείς. Δεν μολύνει ο Θεός! Ας το καταλάβουμε… Είναι χώρος άγιος, ”είναι ουρανός ο Ναός” λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Είναι του Θεού το θυσιαστήριο.

Πηγή: messologhinews.gr