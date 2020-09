Τεχνολογία - Επιστήμη

Ωνάσειο: Επιτυχής μεταμόσχευση πνεύμονα στην Ελλάδα

Είναι η πρώτη του είδους της στην χώρα μας, μετά από 10 χρόνια. Ο λήπτης έλαβε εξιτήριο, κερδίζοντας μια “δεύτερη ευκαιρία” στη ζωή.

Μετά από 10 χρόνια, ξεκίνησε με επιτυχία το πρόγραμμα μεταμόσχευσης πνεύμονα στην Ελλάδα, από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Η πρώτη μεταμόσχευση πνεύμονα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, με λήπτη έναν άνδρα 62 ετών, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες έλαβε εξιτήριο από το Ωνάσειο και πλέον βρίσκεται σπίτι του, έχοντας κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Η εξαιρετικά πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κάτω από τις αντίξοες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία του COVID-19, διήρκησε περισσότερες από 10 ώρες. Η μεταμόσχευση διενεργήθηκε από ομάδα χειρουργών και αναισθησιολόγων του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, η οποία έχει εκπαιδευτεί στην –κορυφαία διεθνώς σε ό,τι αφορά τη μεταμόσχευση πνευμόνων– Πανεπιστημιακή Κλινική της Βιέννης, MedUni Vienna/Vienna General Hospital, μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση. Στην ίδια ομάδα με εκπαίδευση και αυτοί στη Βιέννη, συμμετέχουν εντατικολόγοι της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και πνευμονολόγος του συνεργαζόμενου Π.Γ.Ν. «Αττικόν».

Η πρώτη μεταμόσχευση πνεύμονα, ύστερα από 10 χρόνια, αποτελεί ένα σημείο-σταθμό για τις μεταμοσχεύσεις ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής προσπάθειας να ενισχυθεί η μεταμοσχευτική δραστηριότητα στη χώρα μας.

Σημειώνεται πως το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, έχει αναλάβει μια μεγάλη Εθνική Πρωτοβουλία για τις Μεταμοσχεύσεις, η οποία έχει στο επίκεντρό της τη δημιουργία του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΕΜΕΚ), ενός πρότυπου νοσοκομείου που θα λειτουργήσει ως «καταλύτης» για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα. Η επένδυση που πραγματοποιεί το Ίδρυμα Ωνάση στον τομέα των μεταμοσχεύσεων περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία εντός του ΩΕΜΕΚ, εθνικής εμβέλειας τμήματος Παιδοκαρδιολογίας και Παιδοκαρδιοχειρουργικής, με δυνατότητα διενέργειας και μεταμοσχεύσεων. Το νέο, υπερσύγχρονο κέντρο μεταμοσχεύσεων ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Δεκέμβριο του 2019 και αναμένεται να παραδοθεί στην Πολιτεία το 2023.

Στον 62χρονο άνδρα, στον οποίο απέμεναν μόλις λίγοι μήνες ζωής, δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία. Η επιτυχημένη μεταμόσχευση αποτελεί για όλους μας μια υπενθύμιση της ανάγκης για επάρκεια μοσχευμάτων στη χώρα μας, καθώς και της σημασίας που έχει η αύξηση των δωρητών οργάνων για το πολύτιμο «δώρο» της ζωής.

Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταμόσχευσης, ο Πρόεδρος του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Καθηγητής Ιωάννης Ν. Μπολέτης, δήλωσε, «Θέλω καταρχάς να συγχαρώ την ομάδα μας, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου που έλαβαν μέρος σε αυτή την εξαιρετικά πολύπλοκη και δύσκολη μεταμόσχευση, μεταφέροντας παράλληλα τις ευχές όλων μας για γρήγορη και πλήρη ανάρρωση του 62χρονου λήπτη του μοσχεύματος. Η πρώτη μεταμόσχευση πνεύμονα στη χώρα μας, μετά από 10 χρόνια, αποτελεί μια κομβική στιγμή στην 27χρονη πορεία του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια προώθησης της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Μέσα από την Εθνική Πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση, την πολύτιμη εμπειρία και την τεχνογνωσία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και τη μέχρι τώρα εμπειρία των διαφόρων μονάδων μεταμόσχευσης, μπαίνουμε σε μια “νέα εποχή” για τις μεταμοσχεύσεις, με στόχο να βγει η χώρα μας από το σημερινό τέλμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι μεταμοσχεύσεις είναι η μοναδική θεραπευτική απάντηση σε τελικού σταδίου ανεπάρκεια οργάνων και πως ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Το “κλειδί”, ωστόσο, σε αυτή την προσπάθεια βρίσκεται στα χέρια όλων μας, καθώς προϋπόθεση για περισσότερες μεταμοσχεύσεις είναι η αύξηση των δωρητών οργάνων»