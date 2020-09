Life

“Blizzard of Ozz”: επετειακή κυκλοφορία από τον Όζι Όσμπορν

Κυκλοφόρησε εκ νέου το σόλο άλμπουμ του δημοφιλούς καλλιτέχνη, με αφορμή την 40ή επέτειο από την πρώτη έκδοση του.

Ο Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne) κυκλοφρεί μια εκτεταμένη επετειακή έκδοση του σόλο άλμπουμ του «Blizzard of Ozz», από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την πρώτη του κυκλοφορία.

Το άλμπουμ πρωτοκυκλοφόρησε στις 20 Σεπτεμβρίου 1980, και σηματοδότησε την πρώτη σόλο εμφάνιση του καλλιτέχνη μετά την διάλυση των «Black Sabbath», κάνοντας την εμφάνισή του και στα hit με το διαχρονικό πλέον «Crazy Train».

Η νέα εκτεταμένη έκδοση κυκλοφορεί στις πλατφόρμες streaming με πολλά κομμάτια μπόνους και επτά ζωντανές ηχογραφήσεις, οι οποίες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της περιοδείας Blizzard για την προώθηση του άλμπουμ.

Η επετειακή έκδοση περιλαμβάνει επίσης την ψηφιακή κυκλοφορία δύο αγαπημένων DVD του Όζι, το «Live at Budokan» και το «Live & Loud». Το τελευταίο περιέχει εμφανίσεις από τα μέλη των «Black Sabbath», Γκίζερ Μπάτλερ (Geezer Butler), Μπιλ Γουόρντ (Bill Ward) και Τόνι Αϊόμι (Tony Iommi).

Επιπλέον, ο Όζι μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του πωλεί μια σειρά από αναμνηστικά για τα 40 χρόνια του Blizzard, όπως παζλ, vintage μπλουζάκια, καρφίτσες και ένα σακάκι.