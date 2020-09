Κοινωνία

“Ιανός”: στη δίνη του κυκλώνα η δυτική Ελλάδα (εικόνες)

Η εικόνα των φαινομένων και των προβλημάτων που προκάλεσαν στα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τα δυτικά της χώρας από τη νύχτα της Πέμπτης.

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία "Ιανός" στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται κυρίως η δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην σύσκεψη στην ΓΓΠΠ, αναφέρθηκε ότι εξασθενεί το μέτωπο στο Ιόνιο αλλά παραμένει για τις επόμενες ώρες. Στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη παρουσιάστηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα.



Από το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να είναι σε νότια Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Βόρεια Εύβοια και τα ξημερώματα στην Αττική, ενώ το Σάββατο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε Κορινθία και Αργολίδα.

Η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος και η Ιθάκη βρίσκονται στη δίνη του κυκλώνα, ενώ σοβαρό αντίκτυπο έχει το φαινόμενο και στα παράλια της Αιτωλοακαρνανίας, Πελοποννήσου, με περιοχές από το Μεσολόγγι ως και τη Μεσσηνία να έχουν υποστεί ζημιές.

Οι πλημμύρες, κυρίως στις παράκτιες περιοχές είναι το κυριότερο πρόβλημα, αφού λόγω των ανέμων που φτάνουν και τα 11 μποφόρ, η θάλασσα έχει βγει στη στεριά, προκαλώντας προβλήματα στους δρόμους. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν «κοπεί» και δρόμοι στη μέση. Την ίδια ώρα τα σκάφη και οι βάρκες που είναι αγκυροβολημένα στα λιμάνια, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και δύο βυθίστηκαν στο λιμάνι της Ζακύνθου, ενώ ένα τρίτο παρασύρθηκε από τους ανέμους. Σε όλες τις περιπτώσεις οι επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό καθώς σκάφος που μεταφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 50 μετανάστες και πρόσφυγες πλέει ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Κυπαρισσίας.





Και στην ηλεκτροδότηση υπάρχουν προβλήματα, καθώς ολόκληρες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, με τα καλώδια να κόβονται και τις κολώνες να πέφτουν, ενώ τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ δυσκολεύονται συχνά να φτάσουν στα σημεία της καταστροφής και να επιδιορθώσουν τις βλάβες.

“Ιανός”: Δείτε live την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα

Ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνει, επίσης, αυστηρή προειδοποίηση προς όλους τους πολίτες, να μην προσεγγίζουν σε καμία περίπτωση αγωγούς ή άλλα στοιχεία του Δικτύου που βρίσκονται στο έδαφος, γιατί υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης εντοπίσει αγωγό ή άλλο στοιχείο του Δικτύου στο έδαφος, θα πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ ή να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Επιπλέον, είναι πολλές οι πτώσεις δέντρων. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, η Πυροσβεστική κλήθηκε για πάνω από 200 κοπές δέντρων στα νησιά του Ιουνίου και τη δυτική Ελλάδα, καθώς και για πάνω από 15 περιπτώσεις για αντλήσεις νερών. Ειδικότερα, στην Κεφαλονιά έγιναν έξι αντλήσεις υδάτων και 20 κοπές δένδρων, στην Ιθάκη δύο αντλήσεις και 50 κοπές, τη Ζάκυνθο έξι αντλήσεις και 70 κοπές και στη δυτική Ελλάδα έγιναν συνολικά 40 κλήσεις.

Σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, οι επόμενες ώρες, μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι έντονα για τα νησιά του Ιονίου. Το μεσημέρι, πάντως, οι ισχύς των ανέμων έπεσε από τα 11 στα 9 μποφόρ. Σε ό, τι αφορά την εξέλιξη του κυκλώνα και των έντονων καιρικών φαινομένων ο υφυπουργός ανέφερε ότι ο κυκλώνας θα παραμείνει στα Δυτικά με την ίδια ισχύ για 6- 9 ώρες και θα αρχίσει εξασθενημένος να κινείται νότια, όπου θα συνεχίσει να επηρεάζει τις δυτικές περιοχές της Πελοποννήσου.

Παράλληλα, ένα νέο μέτωπο με έντονα καιρικά φαινόμενα θα χτυπήσει την κεντρική Ελλάδα, την Αττική και τη Βόρεια Εύβοια.





Όπως ανέφερε ο Ν. Χαρδαλιάς ενδέχεται να πληγούν οι νομοί Καρδίτσας, Μαγνησίας, Βοιωτίας και Φθιώτιδα και πιθανότατα η Φωκίδα και ίσως η Βόρεια Εύβοια, από το απόγευμα και μετά. Οι περιοχές αυτές ενδέχεται να δεχτούν μεγάλο όγκο νερού, μεγάλες καταιγίδες.

Τα συνεργεία των δήμων και των περιφερειών, η Πυροσβεστική και πλήθος εθελοντών, εργάζονται αδιάκοπα για την αποφυγή προβλημάτων. Τα σχολεία σε όλες τις περιοχές είναι κλειστά, ενώ ούτε σήμερα πραγματοποιούνται ακτοπλοϊκά δρομολόγια.