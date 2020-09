Οικονομία

ΑΔΜΗΕ: ιστορικό ρεκόρ καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευρωπαϊκό ρεκόρ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές την περασμένη εβδομάδα είχε η Ελλάδα. Δεν θα αυξηθεί το ειδικό τέλος...

Διπλό ρεκόρ, εθνικό και ευρωπαϊκό, σημείωσαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας την περασμένη εβδομάδα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου οι ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά) κάλυψαν το 51 % της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ποσοστό που ανεβαίνει στο 57% αν συνυπολογιστούν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά. Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της WindEurope που εκπροσωπεί περισσότερες από 400 επιχειρήσεις και οργανισμούς της αιολικής βιομηχανίας, ο άνεμος στη χώρα μας κάλυψε πάνω από το 40% της ζήτησης, ποσοστό που ήταν το υψηλότερο στην Ευρώπη.

Η αλματώδης αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο τα τελευταία χρόνια προεξοφλείται πως θα έχει συνέχεια δεδομένου ότι:

Είναι υπό εκπόνηση, όπως ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης νέο νομοσχέδιο για την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των ΑΠΕ. Μετά την κατάργηση της άδειας παραγωγού για τις ΑΠΕ, οι νέες ρυθμίσεις θα αφορούν την απλοποίηση των επόμενων φάσεων έως και την άδεια λειτουργίας καθώς και το πλαίσιο για τη δημιουργία υβριδικών μονάδων (που θα συνδυάζουν ΑΠΕ με αποθήκευση ενέργειας), «κλασικών» μονάδων αποθήκευσης και υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η γενική γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος Αλεξάνδρα Σδούκου εκκρεμούν 11.000 αιτήσεις για κατασκευή μονάδων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 76 γιγαβάτ, μέγεθος που είναι σχεδόν δεκαπλάσιο από την ισχύ που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 2030.

Όμως η ανάπτυξη της «πράσινης» ενέργειας σε συνδυασμό με την πτώση της χονδρικής τιμής του ρεύματος δημιουργούν ελλείμματα στο λογαριασμό χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών (ΕΛΑΠΕ) τα οποία σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) θα φθάσουν στο τέλος του 2020 στα 154,4 εκατ. ευρώ (ή 224,4 εκατ. αν συνυπολογιστεί το περιθώριο ασφαλείας ύψους 70 εκατ. ευρώ που προβλέπεται για τη διασφάλιση ρευστότητας της αγοράς).

Κύρια αιτία της εμφάνισης του ελλείμματος είναι η πτώση (λόγω πανδημίας) της Οριακής Τιμής του ρεύματος, δηλαδή της τιμής χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια. Ενδεικτικά τα έσοδα του ΕΛΑΠΕ στο πεντάμηνο από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ) περιορίστηκαν εφέτος στα 177 εκατ. ευρώ έναντι 275 εκατ. πέρυσι.

Αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΝ ανέφεραν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι το ενδεχόμενο επιβάρυνσης των καταναλωτών για την κάλυψη του ελλείμματος, μέσω αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ, αποκλείεται και πρόσθεταν ότι το έλλειμμα θα καλυφθεί με εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και στο παρελθόν σε ανάλογες συγκυρίες. Όπως ανέφερε η κα Σδούκου, το ΥΠΕΝ εξετάζει διαρθρωτικές αλλαγές στον σχεδιασμό του ΕΛΑΠΕ για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Παράδειγμα τέτοιας αλλαγής που εξετάζεται είναι η προώθηση μιας Ειδικής Αγοράς Εγγυήσεων Προέλευσης για εμπορία πράσινων πιστοποιητικών. «Τόσο οι Εγγυήσεις Προέλευσης όσο και άλλα διαρθρωτικά μέσα για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΛΑΠΕ είναι αντικείμενο παράλληλης διερεύνησης. H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), ως διαχειριστής του ΕΛΑΠΕ, έχουν αναθέσει δύο ανεξάρτητες μελέτες. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα αποτελέσουν τη βάση για την αναδιάρθρωση του ΕΛΑΠΕ. Σχετικές πρωτοβουλίες θα λάβουμε μέσα στους επόμενους μήνες», ανέφερε η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ.

Σημειώνεται ότι το ειδικό πλαίσιο τιμολόγησης της «πράσινης» ενέργειας με τις εγγυημένες τιμές που προκύπτουν από διαγωνισμούς (τιμές οι οποίες έχουν μειωθεί σημαντικά, κατά 20% στα αιολικά και 22% στα μεγάλα φωτοβολταϊκά στους τελευταίους διαγωνισμούς) βαίνει προς το τέλος του, μετά από μια μεταβατική περίοδο που θα ζητήσει η χώρα μας από την Κομισιόν. Αυτό σημαίνει ότι οι ΑΠΕ θα συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως οι λοιποί ηλεκτροπαραγωγοί.