Οικονομία

Βρούτσης: Στο τέλος Σεπτεμβρίου τελειώνουν οι εκκρεμείς συντάξεις χηρείας και αγροτών

Πότε θα πληρωθούν τα αναδρομικά του 2015-2016 σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τι είπε για την τηλεργασία.

Στην ανακοίνωση ότι «μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα μπουν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και όλες οι εκκρεμείς συντάξεις χηρείας και αγροτών» προχώρησε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.



Όπως εξήγησε, παράλληλα, το νέο σύστημα ΑΤΛΑΣ στην πλήρη απόδοσή του στο τέλος του χρόνου θα απονείμει σε αυτές τις δύο κατηγορίες 4.000 συντάξεις το μήνα.

Αποκάλυψε, επίσης, ότι «υπάρχουν εκκρεμείς συντάξεις από το 2014 έως το 2018» προσθέτοντας ότι «εάν δεν είχαμε βρει 17.000 συντάξεις σε κούτες και δεν είχαμε τον covid θα είχαμε γυρίσει τον δείκτη».



Όσον αφορά τα αναδρομικά επανέλαβε ότι «τον Οκτώβριο θα πληρωθούν αναδρομικά του 2015-2016 σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θα δοθούν 1,4 δισ. ευρώ με μια δόση σε πλέον του 1 εκατ. συνταξιούχους».

Υπενθύμισε , ακόμα, ότι δόθηκαν αναδρομικά και νέες επικουρικές σε 250.000 συνταξιούχους καθώς και ότι πλέον πληρώνονται ίδια ημέρα κύριες συντάξεις και επικουρικά δικαιώματα.



Όσον αφορά την τηλεργασία ο κ. Βρούτσης εξήγησε «σε 24 ώρες θα πρέπει να προχωρήσουν οι εταιρείες με την τηλεργασία ακόμα και από σήμερα ότι μετά την δημοσίευση της διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ».



Τόνισε, δε, ότι «οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν» και ότι «θα έχει και αυστηρό πρόστιμο 3.000 ευρώ».



Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι «τα χρήματα των εκκρεμών συντάξεων αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει κρυφό χρέος. Είναι μια παθογένεια 50 ετών τα ληξιπρόθεσμα».