Life

Έλτον Τζον: Όλη η καριέρα του στο “Elton: Jewel Box” (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Στη δημοσιότητα ένα σπάνιο κομμάτι που για πρώτη φορά κυκλοφορεί, το «Sing Me No Sad Songs» του 1969.

Στις 13 Νοεμβρίου, ο Elton John θα κυκλοφορήσει ένα box set το οποίο σε οκτώ CD καλύπτει όλη την καριέρα του. Για τη συλλογή «Elton: Jewel Box», ο John προσωπικά διάλεξε τα τραγούδια, μεταξύ των οποίων σπάνια κομμάτια, ντέμο, B-sides και αγαπημένα των θαυμαστών του. Δίνοντας πρόγευση, έδωσε στη δημοσιότητα ένα σπάνιο κομμάτι που για πρώτη φορά κυκλοφορεί, το «Sing Me No Sad Songs» του 1969.

Στην ανακοίνωση για την κυκλοφορία του box set δήλωσε ότι ήταν «τέλεια απόλαυση» το ότι ανέτρεξε με τέτοια λεπτομέρεια σε όλη την καριέρα του. «Ακούγοντας ξανά αυτά τα εδώ και καιρό χαμένα τραγούδια, δυσκολεύομαι να καταλάβω το πόσο παραγωγικοί ήμασταν ο Μπέρνι (σ.σ. ο στιχουργός Bernie Taupin) κι εγώ, τα πρώτα χρόνια. Τα τραγούδια απλά έρεαν από μας και η μπάντα ήταν απίστευτη στο στούντιο» είπε. «Είμαι σίγουρος ότι οι θαυμαστές μου θα το χαρούν όσο το χάρηκα εγώ» πρόσθεσε.

Το «Elton: Jewel Box» χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: Deep Cuts, Rarities, B-Sides 1976-2005 και This Is Me... (η τελευταία περιλαμβάνει τα τραγούδια που αναφέρονται στην αυτοβιογραφία του – εκδόθηκε πέρυσι με τίτλο «Me» – και κλείνει με το βραβευμένο με Όσκαρ «(I'm Gonna) Love Me Again» από την κινηματογραφική βιογραφία του, «Rocketman»). Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους φανατικούς θαυμαστές του Elton John είναι η ενότητα Rarities: ξεκινά με υλικό που ηχογράφησε το 1965 με τη μπάντα του, τους Bluesology, και περνά στα πρώτα σόλο τραγούδια που έγραψε με τον στιχουργό Bernie Taupin, συμπεριλαμβανομένων των «Regimental Sgt. Zippo» και «Bonnie’s Gone Away». Η συλλογή θα κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδοχές: ένα box set των οκτώ CD που συνοδεύεται από δεμένο βιβλίο γεμάτο με φωτογραφίες και σχόλια από τον John. Ένα σετ τεσσάρων LP, ένα σετ τριών LP και μια εκδοχή δύο LP. Θα είναι επίσης διαθέσιμο και σε ψηφιακή μορφή για downloading και μέσω streaming.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο Elton John προγραμματίζει να επανεκκινήσει την τουρνέ Farewell Yellow Brick Road στις 15 Ιανουαρίου 2021 στο Mt. Smart Stadium στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.