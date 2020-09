Υγεία - Περιβάλλον

Λινού στον ΑΝΤ1: επιβεβλημένη η καθολική χρήση μάσκας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ για την επιβολή μέτρων ειδικά για τους άνω των 65 ετών.