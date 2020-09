Κόσμος

Απόσυρση της Αρμενίας από το Ναγκόρνο Καραμπάχ ζητά η Τουρκία

Πλήρη υποστήριξη «στο αδελφικό Αζερμπαϊτζάν», εξέφρασε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Η διένεξη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ μπορεί να επιλυθεί μόνο με την απόσυρση της Αρμενίας από τα εδάφη του Αζερμπαϊτζάν», υποστήριξε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Άγκυρα μετά τη συνάντηση με τον πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία, επανέλαβε την πλήρη υποστήριξη της Τουρκίας στο Αζερμπαϊτζάν.

«Εμείς, ως Τουρκία, στηρίζουμε πάντοτε το αδελφικό Αζερμπαϊτζάν, όπως κι αυτοί πάντοτε στέκονται στο πλευρό της Τουρκίας», είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επέκρινε επίσης τους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), «επειδή δεν έλαβαν ουσιαστικά μέτρα για την εδαφική ακεραιότητα του Αζερμπαϊτζάν».

Σημειώνεται ότι ο Τσαβούσογλου είχε επικοινωνία με τον γερμανό ομόλογό του Χάικο Μάας για τη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.