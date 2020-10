Αθλητικά

Κορονοϊός: σοκ από τα 14 κρούσματα στην Τζένοα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγες ώρες πριν την εύρεση των κρουσμάτων, όλα τα τεστ ήταν αρνητικά. Σκέψεις για νέα διακοπή του Καμπιονάτο.

«Αυτό που συμβαίνει στην Τζένοα θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το «βατερλό» των κρουσμάτων κορονοϊού». Με αυτά τα λόγια ο καθηγητής Ματέο Μπασέτι, διευθυντής της κλινικής μολυσματικών ασθενειών του νοσοκομείου San Martino στη Γένοβα, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο facebook, στην ύπαρξη των 14 κρουσμάτων κορονοϊού στην ομάδα της Τζένοα, όπως σημειώνει το ANSA.

«Μετά από μερικές ώρες από τα αποτελέσματα αρνητικών απαντήσεων για ολόκληρη την ομάδα, παρατηρήθηκαν πολλά θετικά, με πιθανές σημαντικές συνέπειες στο μέλλον της Serie A. Οι εξετάσεις μπορούν, αφ΄ ενός, να δώσουν μια ψευδή αρνητικότητα και αφ΄ ετέρου, να παράγουν έναν στρατό ασυμπτωματικών θετικών. Κινδυνεύουμε να κυκλοφορούν άτομα στη φάση επώασης που μεταδίδει τον ιό και να μένουν σπίτι, ενώ να κυκλοφορούν άλλα άτομα με θετικά αποτελέσματα που δεν μεταδίδουν σε κανέναν».

«Αυτό με ανησυχεί πολύ», είπε από την πλευρά του, ο υπουργός Αθλητισμού, Βιτσέντσο Σπανταφόρα, ενώ όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει κίνδυνος διακοπής του πρωταθλήματος απάντησε, «Δεν νομίζω ότι είμαστε ακόμη σε αυτές τις συνθήκες».

Οι 14 παίκτες της Τζένοα έχουν ήδη απομονωθεί από το περασμένο Σάββατο, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις για τον επόμενο αγώνα το Σάββατο στο Ferraris εναντίον της Τορίνο.