Κοινωνία

Σύλληψη αλλοδαπών για διακίνηση ναρκωτικών

Οι συλληφθέντες διακινούσαν ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας. Τι κατάσχεσαν οι Αρχές.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, δυο αλλοδαπούς, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Η υπηρεσία αξιοποίησε πληροφορίες που είχαν έρθει σε γνώση της, σύμφωνα με τις οποίες οι δυο αλλοδαποί διακινούσαν κάνναβη και κοκαΐνη στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών και συγκεκριμένα στο Θησείο – Γκάζι – Μοναστηράκι – Ακρόπολη και την πλατεία Ομονοίας.

Μετά από ελέγχους στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -36- κιλών και -153- γραμμαρίων

ποσότητα κοκαΐνης βάρους -50- γραμμαρίων

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

4 κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.