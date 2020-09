Πολιτική

Δένδιας: Στηρίζουμε την Κύπρο για κυρώσεις στην Τουρκία

Το μήνυμα του ΥΠΕΞ από την Λευκωσία, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Την υποστήριξη της Ελλάδας στο αίτημα της Κύπρου για κυρώσεις κατά της Τουρκίας από την ΕΕ εξέφρασε από τη Λευκωσία ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετά τις συνομιλίες με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Δένδιας είπε πως «η Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει την Κύπρο σταθερά ως προς το αίτημά της να υπάρξουν νέες καταχωρήσεις προσώπων και οντοτήτων αυτών, που εμπλέκονται στις συνεχιζόμενες παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ στον ευρωπαϊκό κατάλογο κυρώσεων».

Αυτό άλλωστε είναι το συμπεφωνημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο, πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως «παράλληλα παραμένει αναγκαία η διατήρηση ανοικτής προοπτικής επιβολής οικονομικών μέτρων σε βάρος της Τουρκίας στην περίπτωση που η τουρκική παραβατικότητα συνεχιστεί».

«Η Ελλάδα έχει ζητήσει ένα κατάλογο μέτρων, ώστε να γνωρίζει η Τουρκία ότι εφόσον συνεχίσει τις παράνομες ενέργειες θα υπάρξουν επιπτώσεις», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Επιθυμία μας βεβαίως, υπογράμμισε, παραμένει αυτά τα μέτρα να μην χρειαστεί να επιβληθούν.

Από την πλευρά του ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως συζήτησαν όλες τις εξελίξεις, αξιολόγησαν τα αποτελέσματα του πρόσφατου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών και αντάλλαξαν απόψεις για τα επόμενα βήματα.

Ανέφερε πως ο Έλληνας ομόλογός του τον ενημέρωσε λεπτομερώς για την κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας – Τουρκίας, «που πραγματικά ευελπιστούμε όταν ξεκινήσουν να είναι παραγωγικές και να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις», όπως και για τα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Ελλάδα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως «ως δυο κράτη που πιστεύουμε πραγματικά στο μέλλον μιας ισχυρής Ευρώπης θεωρούμε ότι οι εξελίξεις στην περιοχή θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων», σημειώνοντας πως «η συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο επηρεάζει το πλήρες φάσμα των ευρωτουρκικών σχέσεων».

Διαβεβαίωσε ότι ενόψει και του αυριανού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπάρχει πλήρης συντονισμός σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο ανάμεσα στη Λευκωσία και την Αθήνα.

Επανέλαβε πως «η δική μας προσέγγιση όχι μόνο σε σχέση με την Τουρκία αλλά με όλα τα κράτη για τα οποία η ΕΕ καλείται να πάρει αποφάσεις πρέπει να είναι διττή, μια πολιτική καρότου και μαστιγίου», ενώ παράλληλα τόνισε την ανάγκη να τηρούνται ίσα μέτρα και σταθμά.