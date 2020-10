Κοινωνία

“Πειραγμένοι” ταχογράφοι σε δεκάδες φορτηγά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντατικοί έλεγχοι σε όλη την χώρα με τα πρόστιμα να πέφτουν "βροχή" ...

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα στους οδηγούς που παρεμβαίνουν με παράνομες μεθόδους στα οχήματα τους



Σε εξέλιξη βρίσκονται σε όλη τη χώρα στοχευμένοι έλεγχοι από την ΕΛΑΣ, για τον εντοπισμό φορτηγών οχημάτων που φέρουν μηχανισμούς αλλοίωσης-παραποίησης δεδομένων ταχογράφου.



Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2020, διαπιστώθηκε ότι συνολικά 52 φορτηγά οχήματα (43 με αλλοδαπές πινακίδες και 9 με ημεδαπές πινακίδες κυκλοφορίας), έφεραν μηχανισμούς αλλοίωσης στοιχείων ταχογράφου ενώ οκτώ εξ αυτών είχαν και απενεργοποιημένο το σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης για την επεξεργασία των καυσαερίων, με αποτέλεσμα τα οχήματα τους να εκπέμπουν βλαβερές ουσίες τόσο για το περιβάλλον όσο και για την υγεία του ανθρώπου.



Σημειώνεται ότι, στους οδηγούς και στους ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων που παραβίασαν τη νομοθεσία, τους επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές.



Παρόμοιες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν και στο μέλλον με αμείωτους ρυθμούς.