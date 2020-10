Πολιτική

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1 για καταλήψεις: Μόδα της Αριστεράς - Χαβαλές της κακιάς ώρας (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Ανάπτυξης για τη Σύνοδο Κορυφής, τη δήλωση προόδου του ΔΝΤ και την επιστρεπτέα προκαταβολή. Σε ποιο σημαντικό βήμα προχωρά η ΤτΕ.

Θέση για τις καταλήψεις στα σχολεία πήρε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι οι καταλήψεις δεν γίνονται για τις αίθουσες και τις καθαρίστριες και σημείωσε ότι “οι καταλήψεις στην Ελλάδα είναι μία μόδα της Αριστεράς”.

“Οι καταλήψεις είναι χαβαλές της κακιάς ώρας. Αποτελεί μια μόδα. Βλέπετε σε σχολεία να μεθάνε, να έχουν χυδαία πανό και να πλακώνονται μεταξύ τους” είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: “Τα συνειδητοποιημένα παιδιά δεν κάνουν κατάληψη. Τα συνειδητοποιημένα παιδιά διαβάζουν για να περάσουν στο πανεπιστήμιο”.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κα Κεραμέως χειρίζεται σωστά το θέμα των καταλήψεων και συμφώνησε με την απόφαση για επιβολή απουσιών σε όσους συμμετέχουν σε αυτές.

“Κάποτε στην Ελλάδα θα πρέπει να μάθουμε ότι οι πράξεις έχουν και συνέπειες” είπε και πρόσθεσε ότι κανένας επιστήμονας δεν έχει πει πως τα τμήματα στα σχολεία πρέπει να είναι μικρότερα για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού.

Οι κυρώσεις στην Τουρκία δεν είναι αυτοσκοπός

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η Σύνοδος ήταν μια επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Αναστασιάδη.

“Η στρατηγική της Ελλάδος αποδίδει και απομονώνει την Τουρκία. Οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός, δεν τις θέλουμε για να βγάλουμε το άχτι μας. Δεν θέλουμε κυρώσεις για τις κυρώσεις, θέλουμε την απειλή των κυρώσεων για να αλλάξει συμπεριφορά η Τουρκία” δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε δε ότι και μόνο η απειλή βλάπτει την Τουρκία, της προκαλεί ζημία, μεταξύ άλλων στην οικονομία της.

Είμαι ευτυχής με την δήλωση προόδου του ΔΝΤ

Ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ευτυχής για τη δήλωση προόδου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς σε αυτήν, όπως είπε, καταγράφεται ο σωστός τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε η Ελλάδα την πανδημία αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής.

Για την επιστρεπτέα προκαταβολή τόνισε ότι στόχος ήταν να μην είναι επιστρεπτέα αλλά επιχορήγηση και πρόσθεσε ότι αυτό θα γίνει με σύνεση και λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της πανδημίας και τις επιπτώσεις στην οικονομία.

Τέλος, έκανε γνωστό ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα αρχίσει να δανειοδοτεί τις πρώτες επιχειρήσεις που θα παίρνουν μικροπιστώσεις.