Οικονομία

Ecofin: Πολιτική συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης

Επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία για τον κανονισμό που θα διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πολιτική συμφωνία για τον κανονισμό που θα διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility, RRF) επιτεύχθηκε στο σημερινό συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin).

Στόχος του Ταμείου είναι η παροχή μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτικής στήριξης για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις από τις χώρες-μέλη για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 και να κάνουν πιο ανθεκτικές τις οικονομίες τους μέσα από ένα πακέτο επιχορηγήσεων 312,5 δισεκ. ευρώ και δανείων 360 δισεκ. ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συμβουλίου, η πρόταση για τον κανονισμό, με τον οποίο θα δημιουργηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει συζητηθεί εντατικά στο Ecofin τους τελευταίους μήνες και οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τα εκκρεμή ζητήματα, όπως αυτό της διακυβέρνησης, των συστημάτων ελέγχου και των προκλήσεων που πρέπει να απαντηθούν με τα σχέδια ανάκαμψης των χωρών - μελών.

«Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα θα μορφοποιηθεί από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων ως εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η θέση του συμβουλίου θα κατευθύνει την προεδρία στις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο, τις οποίες η προεδρία σκοπεύει να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η ανακοίνωση. Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, που έχει την προεδρία της ΕΕ το τρέχον εξάμηνο, Όλαφ Σολτς, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ως προεδρία είμαστε πολύ ευχαριστημένοι ότι υπήρξε συμφωνία των χωρών - μελών για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σήμερα. Το Ταμείο είναι στην καρδιά των προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της COVID-19. Θα βοηθήσει τις χώρες-μέλη να ανακάμψουν από την κρίση, επενδύοντας στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και προετοιμάζοντας τις οικονομίες τους για το μέλλον. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τη νομοθετική διαδικασία με το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».