Υγεία - Περιβάλλον

Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία για τον κορονοϊό (λίστα)

Με 161 Κέντρα Υγείας και 42 Περιφερειακά Ιατρεία η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στη "μάχη" κατά του κορονοϊού. Ποια θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση

Την επέκταση της λειτουργίας των κέντρων υγείας, ώστε να διαχειρίζονται περιστατικά πολιτών με συμπτώματα κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μετά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Περιστερίου.

Σε πρώτη φάση ξεκινούν 161 κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, 103 από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, άλλα 58 από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και 42 περιφερειακά ιατρεία. Η ενεργοποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αναμένεται να αποσυμφορήσει σε μεγάλο βαθμό τα νοσοκομεία, ιδιαίτερα τα νοσοκομεία αναφοράς, όπως εκτιμά το υπουργείο Υγείας.

Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Περιστερίου, ο υπουργός συνοδευόταν από τον γγ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, τον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Χρήστο Ροϊλό και τον δήμαρχο Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη.

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα νοσοκομεία μας και τα κέντρα υγείας είναι φτιαγμένα κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν, για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν, για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Αυτούς πρέπει να στηρίξουμε πρώτα από όλους και μετά, βεβαίως, όλους τους άλλους. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα ότι επεκτείνουμε περαιτέρω τη λειτουργία των κέντρων υγείας σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να μπορούν να χειριστούν και περιστατικά περιπατητικών ασθενών με συμπτωματολογία Covid. Αυτό είναι σημαντικό γιατί καταλαβαίνετε ότι θα στηρίξει και θα δώσει ανάσες και στα νοσοκομεία μας, κυρίως τα νοσοκομεία αναφοράς, που έχουν πάρει το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειας μέχρι τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό», ανέφερε, σε δηλώσεις του, ο κ. Κικίλιας.

«Ευχαριστώ για ακόμη μία φορά γιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό για τη μάχη απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού. Ιδιαίτερα στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια, όπου ο διοικητής, Χρήστος Ροϊλός φρόντισε και τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στα νησιά μας, ανταποκρίθηκαν σε πολύ υψηλό επίπεδο κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Και, φυσικά, ευχαριστώ τον δήμαρχο Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη, που μας φιλοξενεί σήμερα», πρόσθεσε ο υπουργός.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Θεμιστοκλέους, ο οποίος ενημέρωσε ότι τα 103 κέντρα υγείας θα ξεκινήσουν τη λειτουργία από την ερχόμενη Δευτέρα -ήδη κάποια έχουν ξεκινήσει- και άλλα 58 κέντρα υγείας θα ξεκινήσουν στις 15 Οκτωβρίου. «Θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, είτε σε δύο βάρδιες, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Θα σας δοθεί αναλυτικός πίνακας», σημείωσε.

«Για να το πετύχουμε αυτό εξασφαλίσαμε κάποιες προϋποθέσεις: Να έχει εκπαιδευτεί το προσωπικό, να έχουμε μέσα ατομικής προστασίας για όλο το προσωπικό και, κυρίως, να κάνουμε τις χωροταξικές αλλαγές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν θέσει οι επιστήμονές μας. Αυτό ήταν και το πιο δύσκολο κομμάτι. Η διαδικασία αυτή είναι δυναμική και θα προστίθενται συνεχώς καινούργια κέντρα υγείας, έτσι ώστε να φτάσουμε στην πλειοψηφία τους και σχεδόν όλα όσα μπορούν να μπουν, αν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές στη μάχη κατά του κορονοϊού», τόνισε ο γγ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

«Ειδικά για την Αττική, από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν 14 κέντρα υγείας, 8 στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια και 6 στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια. Εδώ καλούμε τους πολίτες να προσέρχονται κατόπιν ραντεβού. Όσοι πολίτες έχουν συμπτωματολογία συμβατή με λοίμωξη από κορονοϊό, θα πρέπει να απευθύνονται στα κέντρα υγείας μόνο κατόπιν ραντεβού. Είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ραντεβού, όπου υπάρχει πλέον ένδειξη για ιατρείο Covid, είτε με τους 5ψήφιους αριθμούς όπως ισχύει μέχρι σήμερα είτε επικοινωνώντας απευθείας με το κέντρο υγείας», συμπλήρωσε.

«Αυτήν τη στιγμή, ο ημερήσιος μέσος όρος τεστ που γίνεται στα νοσοκομεία της Αττικής είναι περίπου 1.000. Εμείς αυξάνουμε τη δυναμικότητα κατά 500, μπορεί κάποιος να αναλογιστεί τη βοήθεια που θα δώσουμε στα νοσοκομεία και ειδικά στα νοσοκομεία αναφοράς. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερα κέντρα υγείας και δομές της ΠΦΥ -γιατί είναι και τα περιφερειακά ιτρεία που μπαίνουν στη μάχη -θα προστίθενται σε αυτό. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω πολύ το προσωπικό, τους γιατρούς, νοσηλευτές, τους επαγγελματίες υγείας των κέντρων υγείας που συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν τη μάχη», κατέληξε ο κ. Θεμιστοκλέους