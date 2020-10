Κοινωνία

Κορονοϊός: κι άλλα κρούσματα στο πλήρωμα του “Διονύσιος Σολωμός”

Διψήφιος πλέον ο αριθμός των ναυτικών του πλοίου που προσβλήθηκαν από κορονοϊό.

Θετικά στον κορονοϊό διαπιστώθηκε ότι είναι ακόμη έξι άτομα -μέλη του πληρώματος- του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου «Διονύσιος Σολωμός», το οποίο βρίσκεται από χθες το απόγευμα στο λιμάνι του Πειραιά, κενό επιβατών.

Σημειώνεται, ότι χθες, κατά τη διάρκεια του πλου του συγκεκριμένου πλοίου από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά των Δυτικών Κυκλάδων, εντοπίστηκαν άλλα τρία κρούσματα κορονοϊού σε μέλη του πληρώματος. Πρόκειται για δύο ναύτες και έναν μηχανικό.

Συνολικά, στο συγκεκριμένο πλοίο έχουν εντοπιστεί εννέα κρούσματα από χθες, ενώ την περασμένη εβδομάδα σε ακόμη ένα μέλος του πληρώματος, το οποίο βρισκόταν εκτός πλοίου, διεγνώσθη ο ιός. Ο συγκεκριμένος ναυτικός, σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν εκτός πλοίου και δεν είχε έρθει σε επαφή με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος.

Τα εννέα μέλη του πληρώματος στα οποία εντοπίστηκε ο ιός είναι ασυμπτωματικά και τέθηκαν σε καραντίνα εκτός πλοίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Στο πλοίο πραγματοποιήθηκε σήμερα νέα απολύμανση, ενώ διενεργήθηκε έλεγχος σε όλα τα μέλη του πληρώματος. Επίσης, τα εννέα άτομα που τέθηκαν σε καραντίνα αντικαταστάθηκαν από άλλα μέλη πλήρωμα.

Το πλοίο, το οποίο πραγματοποιεί το δρομολόγιο Θήρα, Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Κίμωλο, Μήλο, Σίφνο, Σέριφο, Κύθνο, Πειραιά δεν θα πραγματοποιήσει σήμερα δρομολόγιο.

«Η εξάπλωση των κρουσμάτων του COVID-19 σε μέλη του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου "ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ" της ναυτιλιακής εταιρείας ANMEZ επιβεβαιώνει την καταγγελία μας από τις 8 Οκτώβρη και την ανάδειξη για την άμεση λήψη μέτρων σε ναυτεργάτες και επιβαίνοντες, γεγονός που αποσιωπήθηκε, ενώ το πλοίο συνέχισε να εκτελεί δρομολόγια», αναφέρουν, σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα ναυτεργατιά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), της Πανελλήνιας Ενωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και της Πανελλήνιας Ένωσης Μαγείρων.

Τα τρία σωματεία ζητούν να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο, την πρόληψη και την προστασία των ναυτεργατών του πλοίου και των επιβατών που επιβιβάστηκαν αυτήν την περίοδο, ενώ απαιτούν να μη γίνει καμία απόλυση ναυτεργάτη.