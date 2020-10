Πολιτική

Ισραήλ: επικίνδυνες οι τουρκικές προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήρης στήριξη στην Ελλάδα, μέσω ανακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ.

Την στήριξη του Ισραήλ στην Ελλάδα με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο εκφράζει με ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ κ. Lior Haiat.

"Το Ισραήλ παρακολουθεί με ανησυχία τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάποιες μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας μπορεί να προκαλέσουν κλιμάκωση και αποτελούν κίνδυνο για την εύθραυστη σταθερότητα στην περιοχή.

Το Ισραήλ εκφράζει εκ νέου την πλήρη υποστήριξή και την ισχυρή αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα στην θαλάσσια περιοχή της και την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων», εγραψε στο twitter ο κ. Haiat.