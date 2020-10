Κοινωνία

Ιερώνυμος: να αποφύγουμε τις μαζικές συναθροίσεις στις τελετές για την 28η Οκτωβρίου

Στην κρισιμότητα των στιγμών, καθώς το δεύτερο κύμα της πανδημίας, «απειλεί την υγεία και τη ζωή πολλών συνανθρώπων μας», αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

«Οι στιγμές για την πατρίδα μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού απειλεί την υγεία και τη ζωή πολλών συνανθρώπων μας. Η Εκκλησία μας, που, από την πρώτη στιγμή, μπήκε στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας για την προστασία του ανθρώπινου προσώπου, και τήρησε και τηρεί, όλες τις οδηγίες και όλες τις υποδείξεις των αρμοδίων υγειονομικών αρχών της χώρας μας, καλεί, ενόψει της Δοξολογίας για την εθνική μας επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, και μέσα στα όρια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, τους δημοτικούς, περιφερειακούς και λοιπούς πολιτικούς αξιωματούχους να συμμετάσχουν, αυτή τη χρονιά, με έναν διαφορετικό τρόπο», τονίζει σε δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, προσθέτει, «Να τιμήσουν τις ηρωικές θυσίες των προγόνων μας, των Ελλήνων και των Ελληνίδων που έδωσαν τη ζωή τους για τον τόπο μας, χωρίς να λάβουν μέρος στις επίσημες τελετές, δίνοντας έτσι το καλό παράδειγμα για την αποφυγή των μαζικών συναθροίσεων, που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελούν τη βασική πηγή διασποράς του ιού. Άλλωστε, κάθε εθνική εορτή είναι ημέρα μνήμης, είναι ημέρα ευθύνης και χρέους για όλους μας. Είναι ευκαιρία να προσευχηθούμε στην Υπέρμαχο Στρατηγό και Μητέρα όλων μας, την Υπεραγία Θεοτόκο, να σκεπάζει την πατρίδα μας από κάθε είδους ορατή ή αόρατη απειλή και μάστιγα».