Πολιτική

Τουρκία: Νέες NAVTEX για στρατιωτικές ασκήσεις την 28η Οκτωβρίου

Συνεχίζονται οι προκλητικές κινήσεις από την Άγκυρα, καθώς έσπασε το μορατόριουμ που ανακοίνωσε ο Στόλτενμπεργκ.

Στρατιωτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο εξήγγειλε η Τουρκία στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου. Ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε τρεις Navtex για στρατιωτικές ασκήσεις ανατολικότερα του Καστελλόριζου.

Συγκεκριμένα, οι δυο ασκήσεις αφορούν σε περιοχές εντός τουρκικών υδάτων, σε κοντινή σχετικά απόσταση από τις ακτές της γειτονικής χώρας, ανατολικά του Καστελλόριζου, στην περιοχή της Φοινίκης. Η τρίτη άσκηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά των ακτών της Αλεξανδρέττας.

Ακολουθούν οι τρεις Navtex που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας:

1. TURNHOS N/W : 1326/20

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 27 AND 28 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

36 12.70 N - 030 09.00 E

36 00.00 N - 030 09.00 E

36 00.00 N - 030 30.00 E

36 12.70 N - 030 30.00 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 282000Z OCT 20.

2. TURNHOS N/W : 1325/20

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 27 AND 28 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

36 16.90 N - 030 21.00 E(SHORE)

36 07.77 N - 030 16.00 E

36 07.50 N - 030 30.00 E

36 12.70 N - 030 30.00 E

36 12.70 N - 030 24.10 E(SHORE)

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 282000Z OCT 20.

3. TURNHOS N/W : 1324/20

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 28 AND 29 OCT 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

36 06.70 N - 035 55.32 E

36 10.90 N - 035 51.98 E

36 10.65 N - 035 47.05 E

36 06.75 N - 035 50.40 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 291500Z OCT 20.

Είχε προηγηθεί, λίγη ώρα νωρίτερα, η δημόσια δήλωση του ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ περί συμφωνίας Ελλάδας και Τουρκίας για μορατόριουμ ασκήσεων στις εθνικές εορτές των δύο χωρών στις 28 και 29 Οκτωβρίου.

Εν τω μεταξύ, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα επέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, σε συνέχεια της νέας παράνομης NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία για παράνομες έρευνες πλησίον του Καστελλόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά επανέλαβε ότι οι παράνομες ενέργειες της τουρκικής πλευράς αποτελούν μια κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, την οποία η ελληνική πλευρά καταδικάζει απερίφραστα.