Charlie Hebdo: Οργή στην Τουρκία για το σκίτσο με τον ημίγυμνο Ερντογάν (εικόνες)

Το σκίτσο ρίχνει «λάδι» στην φωτιά με την Τουρκία να εκφράζει την οργή της με ακραίες τοποθετήσεις από υπουργούς.

Κορυφαίοι Τούρκοι αξιωματούχοι καταδίκασαν σήμερα σκίτσο που σατιρίζει τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και δημοσιεύεται στο πρωτοσέλιδο της εβδομαδιαίας γαλλικής εφημερίδας Charlie Hebdo, κάνοντας λόγο περί «αήθους απόπειρας» από πλευράς της να «διασπείρει πολιτισμικό ρατσισμό και μίσος», κατ’ αυτούς.

Η οργή της τουρκικής κυβέρνησης για το σκίτσο ρίχνει λάδι στη φωτιά που έβαλε στις διπλωματικές σχέσεις της Άγκυρας και του Παρισιού η εκτενής προβολή σκίτσων του Μωάμεθ στη Γαλλία, μετά τη δολοφονία του καθηγητή Σαμιέλ Πατί επιδή έδειξε τέτοια σκίτσα σε μαθητές αυτόν τον μήνα.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τη δημοσίευση που αφορά τον πρόεδρό μας στη γαλλική εφημερίδα» διότι «δεν επιδεικνύει κανένα σεβασμό προς οποιαδήποτε πίστη, προς οτιδήποτε ιερό, σε οποιαδήποτε αξία», τόνισε ο Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας και κορυφαίος σύμβουλος του Ερντογάν, μέσω Twitter.

Η σύνταξη του Σαρλί Εμπντό το μόνο που κάνει, συνέχισε, είναι να «μας δείχνει τη χυδαιότητα και την ανηθικότητά της». «Η επίθεση στα δικαιώματα ενός ανθρώπου δεν αποτελεί χιούμορ, ούτε ελευθερία της έκφρασης», πρόσθεσε.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν υπερθεμάτισε: «η αντιμουσουλμανική προπαγάνδα του [σ.σ. προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ] Μακρόν φέρνει καρπούς!», έκρινε.

«Καταδικάζουμε την αήθη απόπειρα αυτού του εντύπου να διασπείρει τον πολιτισμικό ρατσισμό και το μίσος του», πρόσθεσε ο Αλτούν, ο οποίος εκφράστηκε επίσης μέσω Twitter.

Το Σαββατοκύριακο, ο Ερντογάν επέκρινε με σφοδρότητα τον Μακρόν, φθάνοντας στο σημείο να πει πως ο γάλλος πρόεδρος χρειάζεται να υποβληθεί σε εξέταση από ψυχίατρο. Το Ελιζέ ανακάλεσε τον γάλλο πρεσβευτή στην Άγκυρα για διαβουλεύσεις. Προχθές Δευτέρα, ο Ερντογάν κλιμάκωσε περαιτέρω τη ρητορική του, καλώντας σε μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων.

