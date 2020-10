Κόσμος

Πολύνεκρο ναυάγιο στη Σενεγάλη

«Τουλάχιστον 140 άνθρωποι» έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο ενός πλεούμενου όπου επέβαιναν μετανάστες, την περασμένη εβδομάδα, στα ανοιχτά της Σενεγάλης, στο φονικότερο δυστύχημα αυτού του είδους το 2020, έγινε σήμερα γνωστό από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

«Τουλάχιστον 140 άνθρωποι πνίγηκαν αφότου το σκάφος τους, όπου επέβαιναν περίπου 200 άνθρωποι, βυθίστηκε στα ανοιχτά της Σενεγάλης», αναφέρει ο ΔΟΜ σε ένα δελτίου τύπου. «Πρόκειται για το φονικότερο ναυάγιο το 2020», συμπλήρωσε ο ΔΟΜ.

Χωρίς να διευκρινίσουν τον αριθμό των επιβατών, οι αρχές της Σενεγάλης είχαν ανακοινώσει έναν απολογισμό τουλάχιστον 10 νεκρών και 60 διασωθέντων. «Οι τοπικές κοινότητες μας είπαν ότι επέβαιναν περίπου 200 στο πλεούμενο, επομένως απομένουν 140 αγνοούμενοι», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος τύπου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στο Ντακάρ.

Το διάστημα μεταξύ 7ης και 25ης Οκτωβρίου, το πολεμικό ναυτικό της Σενεγάλης, με τη συνδρομή της ισπανικής Εθνοφρουράς, παρεμπόδισε 5 πλοιάρια που είχαν αποπλεύσει για την Ευρώπη, διασώζοντας συνολικά 388 ανθρώπους, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η οποία έκανε λόγο για τη σύλληψη «28 φερόμενων» διακινητών.

Ένα από τα πλοιάρια αυτά υπέστη σοβαρές ζημιές, όταν εκδηλώθηκε εκεί πυρκαγιά την 23η Οκτωβρίου, ενώ έπλεε στα ανοιχτά του Μπουρ, σε απόσταση άνω των 80 χλμ νοτιοανατολικά του Ντακάρ. Τη φωτιά προκάλεσε η «έκρηξη σε μία μηχανή και η διαρροή καυσίμων», σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Η εκδοχή του ΔΟΜ είναι ελαφρώς διαφορετική. Μέλη των τοπικών κοινοτήτων τους είπαν ότι το σκάφος απέπλευσε από το Μπουρ την 24η Οκτωβρίου κι όχι την 23η και στα ανοικτά του Σεντ Λούις, της τελευταίας πόλης της Σενεγάλης πριν από τη Μαυριτανία, ξέσπασε η πυρκαγιά λίγες ώρες αργότερα. Το πλεούμενο ανετράπη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΔΟΜ, το πλεούμενο σκόπευε να διαπλεύσει το αρχιπέλαγος των Καναρίων, στα ανοιχτά του Μαρόκου.