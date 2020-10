Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μέσα σε 24 ώρες

Έσπασε το “φράγμα” των 90.000 νέων κρουσμάτων, ενώ συνεχίζονται οι μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις από τον Τραμπ.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκε την Πέμπτη νέο ρεκόρ επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 μέσα σε 24 ώρες, τα οποία ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 90.000, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Η χώρα, όπου έχει ενσκήψει αναζωπύρωση της πανδημίας από τα μέσα του Οκτωβρίου, κατέγραψε 91.290 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό από την Τετάρτη ως την Πέμπτη, με βάση την επισκόπηση από το Γαλλικό Πρακτορείο των δεδομένων του πανεπιστημίου ως τις 02:30 σήμερα (ώρα Ελλάδας).

Συνολικά στη χώρα έχουν καταγραφεί 8,94 εκατομμύρια επιβεβαιωμένες μολύνσεις αφότου η πανδημία άρχισε να εξαπλώνεται στην επικράτειά της.