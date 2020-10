Κοινωνία

Σεισμός στη Σάμο: θρήνος, μετασεισμοί και απόγνωση

Θρήνος στο νησί για τα δύο άτυχα παιδιά. Στη Σάμο ο πρωθυπουργός. Κλιμάκια μηχανικών επιθεωρούν σπίτια. Ζημιές και από τα μίνι τσουνάμι.

Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι στη Σάμο μετά τα 6,7 Ρίχτερ, που χτύπησαν το, μεσημέρι της Παρασκευής, το νησί το οποίο κηρύχτηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου.

Από το πρωί κλιμάκια με μηχανικούς επιθεωρούν σπίτια και άλλα κτίρια, για να ελέγξουν τη στατικότατά τους, καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται. Εκατοντάδες πολίτες υπέβαλαν αίτηση, προκειμένου να ελεγχθούν τα οικήματά τους.

Δεν ήταν όμως μόνο η σεισμική δόνηση που προκάλεσε τις καταστροφές, αλλά και τα τρία κύματα τσουνάμι, που ακολούθησαν. Τα ορμητικά νερά όχι μόνο μπήκαν σε καταστήματα, αλλά παρέσυραν ακόμα και γυψοσανίδες, που χώριζαν τα δωμάτια. Σχεδόν όλα τα ισόγεια καταστήματα στο παραλιακό μέτωπο υπέστησαν ζημιές. Τώρα προσπαθούν να καθαρίσουν ό,τι σώζεται από το εμπόρευμα, αλλά και το κατάστημα, προκειμένου να επιστρέψουν σε μία κανονική ζωή.

Στελέχη της Πυροσβεστικής με drone του Σώματος έκαναν έρευνα στον Ιερό Ναό, που επλήγη από τον σεισμό, για να δουν με λεπτομέρεια την κατάστασή του.

Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν και δυνάμεις του Στρατού. Στελέχη του έστησαν σκηνές, για να διανυκτερεύσουν οι κάτοικοι, ενώ προσφέρουν και φαγητό στους πληγέντες. Σε ετοιμότητα παραμένουν και στελέχη του Μηχανικού, προκειμένου να βοηθήσουν όπου τους ζητηθεί.

Οι κάτοικοι του νησιού προσπαθούν την ίδια ώρα, να δεχθούν τον άδικο χαμό δύο νέων παιδιών, που έχασαν τη ζωή τους ότι καταπλακώθηκαν από τοίχο, ο οποίος κατέρρευσε μετά τον σεισμό. Την οδύνη του για την απώλεια των δύο παιδιών εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο νησί. «Όλη η Ελλάδα σήμερα θρηνεί αυτό το τραγικό γεγονός και η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες τους. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη, να ξεπεράσουν αυτόν τον αφόρητο πόνο», τόνισε σε δηλώσεις του στο Βαθύ, πρώτο σταθμό της επίσκεψής του, ο κ. Μητσοτάκης.

«Δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους επειδή κατέρρευσε ένας τοίχος από ένα ακατοίκητο κτίσμα, ο οποίος μπορεί να έπεφτε και σε ένα σεισμό πολύ μικρότερο από αυτόν. Νομίζω ότι έχουμε ένα χρέος ως Πολιτεία και ως τοπική αυτοδιοίκηση να ξαναδούμε αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας επισημαίνεται πάρα πολύ συχνά από ειδικούς, ξέρουμε ότι τα καινούρια κτίσματα που φτιάχνονται αντέχουν στους σεισμούς και πολύ μεγαλύτερους από αυτόν που βιώσαμε χθες, αυτό όμως δεν ισχύει για παλιά ακατοίκητα κτίρια τα οποία ενέχουν έναν μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα από το παρελθόν που κληρονομούμε, θα σκύψουμε πάνω και σε αυτό το πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσουμε, νομίζω το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των δύο νέων παιδιών» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια επικοινώνησαν τηλεφωνικά τόσο ο πρωθυπουργός της Αλβανίας όσο πλήθος ομολόγων του από διάφορες χώρες, προκειμένου να του εκφράσουν τα συλλυπητήρια τους και τη συμπαράστασή τους για τον σεισμό που έπληξε τη Σάμο. Με αναρτήσεις του στο Twitter, ο Ν. Δένδιας τούς ευχαριστεί θερμά που επικοινώνησαν μαζί του για να εκφράσουν τα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους.

Όπως κάνει γνωστό με αναρτήσεις του στο Twitter, με τον κ. Δένδια επικοινώνησαν ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα και οι υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι, εκ μέρους του Βασιλιά Αμπντάλα. Επίσης, επικοινώνησαν μαζί του οι υπουργοί Εξωτερικών της Αρμενίας Ζοχράμπ Μνατσακανιάν, της Ισπανίας Αράντσα Γκονζάλες Λάγια, της Ιταλίας Λουίτζι ντι Μάιο, του Καναδά Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπανί, της Κροατίας Γκόρνταν Ράντμαν, του Ηνωμένου Βασιλείου Ντόμινικ Ράαμπ, της Ολλανδίας Στεφ Μπλοκ, της Σλοβενίας Ανζέ Λόγκαρ.

Εν τω μεταξύ, έπειτα από τη συνεδρίαση του έκτακτου Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της Χίου που πραγματοποιήθηκε για την εκτίμηση των συνεπειών στο νησί του ισχυρού σεισμού, αποφασίστηκε ομόφωνα να κηρυχτεί ο Δήμος Χίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των εκτεταμένων ζημιών στα δίκτυα υποδομών, σε σπίτια, σε ναούς, στα δίκτυα ύδρευσης και σε λιμενικές εγκαταστάσεις του νησιού. Όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες του νησιού όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από Πολιτικούς Μηχανικούς του Δήμου, της Περιφέρειας και του ΤΕΕ Χίου. Οι πληγέντες από το σεισμό (επιχειρήσεις, αγρότες, ιδιώτες, ιδιωτικές οικίες) μπορούν από την ερχόμενη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου να παραλαμβάνουν την ειδική αίτηση αποζημίωσης από το γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου, είτε να την αναζητούν ηλεκτρονικά από τη σελίδα του Δήμου Χίου.