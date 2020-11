Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - νέος υγειονομικός χάρτης: σε τρεις ζώνες χωρίζεται η Ελλάδα

Μετά την κόκκινη και την κίτρινη ζώνη, στο νέο υγεινομικό χάρτη προστέθηκε και η γκρι. Αναλυτικά τα μέτρα που τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη.

Χωρισμένη σε τρεις επιδημιολογικές ζώνες είναι πλέον η Ελλάδα, ανάλογα με τα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφονται σε κάθε περιοχή της χώρας.

Έτσι, μετά την κόκκινη και την κίτρινη ζώνη, στο νέο υγεινομικό χάρτη προστέθηκε και η γκρι, που αφορά περιοχές υπό εξατομικευμένα μέτρα, όπως η Θεσσαλονίκη και οι Σέρρες.

Οι τρεις ζώνες:

Κίτρινη ζώνη - επιτήρησης: εντάσσονται όλοι οι Νομοί που μέχρι σήμερα βρίσκονταν στο «πράσινο» και το «κίτρινο»

Μάσκες παντού, “λουκέτο” στην εστίαση και περιορισμός της κυκλοφορίας

Νέα μέτρα τίθενται σε ισχύ στη χώρα μας, από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στις 6:00 το πρωί και για ένα μήνα, προκειμένου να περιοριστεί η διάδοση του κορονοϊού.

Τα μέτρα που θα ισχύσουν σε όλη την επικράτεια, ανεξαρτήτως επιπέδου ασφαλείας είναι:

-Υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού

-Περιορισμός κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα έως τις πέντε το πρωί

-Απαγόρευση επιβίβασης σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χωρίς μάσκα

-Υποχρεωτική τηλεργασία τουλάχιστον κατά 50% σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

-Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα ΑΕΙ

-Αναστολή επισκεπτηρίου σε όλες τις δομές πρόνοιας

Σε αυτή τη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας δεν απαγορεύονται οι μετακινήσεις εκτός νομού. Ωστόσο, θα συνεχιστούν οι έλεγχοι και η σκληρή επιτήρηση των προβλεπόμενων μέτρων σε όλη την επικράτεια.

Πέραν αυτών των μέτρων όμως τίθενται σε ισχύ και άλλα μέτρα για τις περιοχές που ανήκουν στη ζώνη Αυξημένου Κινδύνου, όπως η Αττική:

Στις περιοχές αυτές κλείνουν:

Εστίαση (επιτρέπεται η κατ’ οίκον διανομή φαγητού και η παραλαβή από το κατάστημα)

-Μπαρ

-Καφέ

-Κινηματογράφοι

-Μουσεία

-Θέατρα

-Γυμναστήρια

Συνεχίζουν να λειτουργούν:

-Βιομηχανία

-Λιανεμπόριο

-Σχολεία

-Ξενοδοχεία

-Κομμωτήρια

Σχολεία και χώροι λατρείας

Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας για τα παιδιά άνω των 4 ετών.

Όσον αφορά στους χώρους λατρείας, στις περιοχές που βρίσκονται υπό επιτήρηση προβλέπονται 1 άτομο ανά 10 τ.μ. και έως 50 άτομα, καθήμενοι. Ενώ στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα για όλες τις τελετές και λειτουργίες.





Καταστήματα τροφίμων (super market, mini market, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία)

Σε όλες τις περιοχές προβλέπονται τα εξής: 1 άτομο ανά 10τ.μ. (4 άτομα από 20 έως 100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον), ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια και καλάθια. Στις περιοχές που βρίσκονται στο "κόκκινο" προβλέπεται συμπληρωματικά η λειτουργία των καταστημάτων αυτών και το Σαββατοκύριακο.

Τα μέτρα του lockdown σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Καθολικό lockdown ξεκινά από αύριο και για 14 ημέρες, σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες, εξαιτίας του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των κρουσμάτων. Έτσι μπαίνουν σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί τον Μάρτιο, με μοναδική εξαίρεση τα σχολεία, τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά. Από τις 6:00 αύριο το πρωί και για 14 ημέρες κλείνουν καταστήματα και εκκλησίες, ενώ σε ισχύ τίθεται η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9:00 το βράδυ έως τις 5:00 το πρωί. Παράλληλα, τα SMS επιστρέφουν στην καθημερινότητα των πολιτών, στις δύο πόλεις, κι έτσι όσοι θέλουν να μετακινηθούν, θα στέλνουν μήνυμα, χωρίς χρέωση, στον γνώριμο πια αριθμό 13033. Δείτε αναλυτικά τα μέτρα:

Στο "κόκκινο" και η Μαγνησία

Στο «κόκκινο» βρίσκεται πλέον η Μαγνησία, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες. Μόνο σήμερα ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ 11 νέα κρούσματα.

Η περιφερειακή ενότητα πέρασε στο Επίπεδο Β - Αυξημένου Κινδύνου και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έστειλε μήνυμα μέσω του 112 για να προειδοποιήσει για τον αυξημένο κίνδυνο στην περιοχή. Στο μήνυμα αναφέρεται: Φοράτε μάσκες, κρατάτε αποστάσεις, πλένετε τα χέρια σας!

Από την Τρίτη στη Μαγνησία θα μπουν σε εφαρμογή τα μέτρα που θα ισχύσουν και στην Αττική, όπως: "λουκέτο" σε εστίαση, ψυχαγωγία και αθλητισμό, ενώ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 12:00 έως τις 5:00 το πρωί.