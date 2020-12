Αθλητικά

Μαραντόνα: Το συγκλονιστικό μήνυμα για τον γιο του, λίγο πριν πεθάνει (βίντεο)

Ο Αργεντινός θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ζητάει από τον πατριό του 7χρονου να προσέχει το αγγελούδι του.