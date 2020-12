Οικονομία

Αλλάζει ο νόμος για τη δόμηση Ιερών Ναών και ναϋδρίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει η τροποποιήση της νομοθεσίας για τη δόμηση εκκλησιών και ναϊδρίων γηπέδων.

Τροποποίηση της νομοθεσίας για τους Ιερούς Ναούς και τα ναϋδρία σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης ανακοινώθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος, που όπως τονίζει «μπαίνει τέλος στη φάμπρικα κατασκευής ναών όπου μετά εμφανίζονταν με την ίδια οικοδομική άδεια βίλλες»

Συγκεκριμένα, αλλάζει το ΠΔ του 78 βάσει του όποιου οι ιδιοκτήτες οικοπέδου εκτός σχεδίου από 500 μετρά και άνω μπορούσαν να χτίσουν ιδιωτικά εκκλησάκια, καθώς οι περισσότεροι μετά έχτιζαν σπίτια.

Με τη νέα διάταξη (που αντικαθιστά το άρθρο 12 του από 6.10.1978 π.δ. (Δ’ 538) προβλέπεται ότι πλέον στις περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης τα φυσικά πρόσωπα ή μη εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα επιτρέπεται να προχωρήσουν σε ανέγερση Ιερών Ναών ή ναϋδρίων σε γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 4000 τ.μ. και εφόσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη του 0.18 της επιφανείας του γηπέδου.

Μέχρι τώρα η νομοθεσία παρείχε καταχρηστική εφαρμογή της ρύθμισης από ιδιώτες που έβγαζαν οικοδομικές άδειες ναϋδρίων σε γήπεδα από 500 μετρα στα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη μορφή δόμησης και στη συνέχεια τις χρησιμοποιούσαν ως όχημα για τη δημιουργία κυρίως αυθαίρετων κατοικιών.

Δεν αλλάζει κάτι στην υφιστάμενη νομοθεσία για εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα μπορούν να προχωρήσουν σε ανέγερση Ιερών Ναών και ναϋδρίων σε γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 500 τ.μ., εφόσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη του 0,20 της επιφάνειας του γηπέδου.