Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε 55χρονος γιατρός

Δεν έχει τέλος η τραγωδία με την πανδημία στην Ελλάδα, καθώς ένας ακόμη συμπολίτης μας και υγειονομικός έφυγε από την ζωή νικημένος από τον κορονοϊό.

Ένας 55χρονος γυναικολόγος του νοσοκομείου Γιαννιτσών κατέληξε την Παρασκευή σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, από επιπλοκές της νόσου Covid-19, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

«Την Παρασκευή το απόγευμα πέθανε ακόμη ένας συνάδελφος του Νοσοκομείου Γιαννιτσών. Γυναικολόγος του νοσοκομείου που η κλινική του είχε μεγάλη διασπορά του ιού, 55 ετών πατέρας ενός παιδιού χωρίς υποκείμενα νοσήματα», σημειώνει ο κ. Γιαννάκος.

«Αν και αυτό πια με τα υποκείμενα νοσήματα παράγινε. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει απώλειες ανθρώπων που ζούσαν μια φυσιολογική ζωή. Διέμεινε Θεσσαλονίκη, νόσησε και νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Τις τελευταίες ημέρες επιβαρύνθηκε η κατάσταση της υγείας του και νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ του Ιπποκρατείου», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.