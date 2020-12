Αθλητικά

Πέθανε ο Πάολο Ρόσι

Στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. "Έφυγε" ένας από τους σημαντικότερους σκόρερ, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982.

Πέθανε σε ηλικία 64 ετών ο μεγάλος Ιταλός ποδοσφαιριστής Πάολο Ρόσι, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους σκόρερ, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982. Η χρονιά αυτή ήταν η πιο σημαντική στην καριέρα του αφού πήρε τη Χρυσή Μπάλα και αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου.

Συνέχισε την καριέρα του στη Γιουβέντους και κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 1982–83, η ομάδα τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα και κέρδισε το Κύπελλο με το Ρόσι να σημειώνει πέντε γκολ. Βοήθησε επίσης τη Γιουβέντους να φτάσει το 1983 στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στην Αθήνα, χωρίς όμως να κατακτήσει το τρόπαιο απέναντι στο Αμβούργο (0-1).

Στις εκλογές της IFFHS για την ανάδειξη των κορυφαίων του 20ού αιώνα ψηφίστηκε 40ος Ευρωπαίος. Το 2004 συμπεριλήφθηκε από τον Πελέ στο FIFA 100 ως ένας από τους 125 καλύτερους εν ζωή παίκτες.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε το ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι RAI Sport, αφού πρώτα η συζυγός του Federica Cappelletti έγραψε στο Instagram «Για πάντα». Συμφωνα με τα ιταλικά μέσα ο Ρόσι έπασχε απο μια ανίατη ασθένεια.