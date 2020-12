Αθλητικά

Πέθανε ο Σωτήρης Ντάλας

Ο εξαιρετικά προωρος χαμός του σκόρπισε θλίψη.

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ελληνικού χάντμπολ για τον χαμό του 39χρονου τεχνικού της Αναγέννησης Άρτας, Σωτήρη Ντάλα, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, ύστερα από μάχη με προβλήματα υγείας που τον ταλαιπώρησαν τα τελευταία τρία χρόνια.

Ως αθλητής αγωνίστηκε στην Αναγέννηση Άρτας, τον Πρωτέα Άρτας, τον ΑΟ Ιωαννίνων και τον Πανιώνιο. Με την προπονητική ασχολήθηκε από μικρός, ενώ οδήγησε την Αναγέννηση Άρτας στον μοναδικό τίτλο της στα τμήματα υποδομής, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Νεανίδων το 2008.

Την ίδια χρονιά συνέβαλε τα μέγιστα ως μέλος του τεχνικού τιμ στον τελευταίο έως σήμερα τίτλο του συλλόγου, το Κύπελλο Γυναικών στα Γιαννιτσά. Την επόμενη διετία (2009-2011) ανέλαβε πρώτος προπονητής της ομάδας, στην συνέχεια πέρασε και από τον πάγκο του Πρωτέα Άρτας, ενώ την τελευταία διετία ήταν ξανά προπονητής της Αναγέννησης Άρτας. Ο Σωτήρης Ντάλας ήταν νυμφευμένος και αφήνει πίσω τη σύζυγό του Σοφία και τον πεντάχρονο γιο του Ευθύμιο.

«Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ανακοινώνει με βαθιά οδύνη τον θάνατο του προπονητή Σωτήρη Ντάλα. O πρόεδρος Κώστας Γκαντής, ο α’ αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Στέλιος Αγγελούδης σύσσωμο το Δ.Σ. της ΟΧΕ και ειδικότερα το μέλος του Δ.Σ. Βασίλης Κρανιώτης, η ΚΕΔ, το προσωπικό της Ομοσπονδίας και το γραφείο Τύπου εκφράζουν την βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για την απώλεια του Σωτήρη Ντάλα. Σωτήρη όλο το χάντμπολ κλαίει για σένα σήμερα. Καλό ταξίδι, θα ανταμώσουμε ξανά στα αιώνια χαντμπολικά γήπεδα», αναφέρει η ανακοίνωση της ΟΧΕ.