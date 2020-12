Life

Η λίστα με τους 10 διάσημους με τις περισσότερες αναζητήσεις για το στυλ τους το 2020

Για πρώτη φορά εμφανίζεται στη λίστα ο Lil Nas X. Το μαύρο και πράσινο σύνολο της Μπίλι Άιλις που κέρδισε τις εντυπώσεις

Το 2020 που μπορεί όλοι να αισθάνονται ότι έμειναν μέσα σχεδόν το μεγαλύτερο διάστημα, υπήρχε ωστόσο μία περίοδος τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, όταν οι διάσημοι μπορούσαν να βγουν έξω και να παρευρεθούν σε μεγάλες κοινωνικές συγκεντρώσεις.

Στις κορυφαίες αναζητήσεις του 2020 στη Google, σύμφωνα με την έρευνα Year In Searchλ, όσον αφορά το στυλ των διάσημων τους τελευταίους 12 μήνες βρίσκονται οι τραγουδιστές Χάρι Στάιλς και Μπίλι Άιλις.

Για πρώτη φορά εμφανίζεται στη λίστα ο Lil Nas X και το λαμπερό ροζ κοστούμι Versace το οποίο φορούσε στην τελετή απονομής των Grammy. Μια άλλη εμφάνιση τη βραδιά Grammy που απαντάται στη λίστα είναι η Μπίλι Άιλις και το μαύρο και πράσινο σύνολο Gucci από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, συνδυασμένο με μάσκα Gucci.

Η Lizzo συμπεριλαμβάνεται επίσης στη λίστα για την ενδυματολογική της επιλογή στο στάδιο σε ένα παιχνίδι των Lakers τον Δεκέμβριο του 2019. Παρ' ότι ήταν ένα φαινομενικά απλό απλό μαύρο φόρεμα τύπου t-shirt, το οποίο στο πίσω μέρος άφηνε ακάλυπτα μέρη του σώματος, πυροδότησε μια διαδικτυακή συζήτηση που συνεχίστηκε το 2020. Οι επικριτές ισχυρίστηκαν ότι η εμφάνιση ήταν πολύ τολμηρή για ένα παιχνίδι μπάσκετ.

Στις κορυφαίες αναζητήσεις ήταν και το πρόσφατο εξώφυλλο του Vogue, για το οποίο φωτογραφήθηκε ο Χάρι Στάιλς φορώντας ένα φόρεμα Gucci με βολάν.

Η φωτογράφιση προκάλεσε έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Άλλες διασημότητες στη λίστα είναι οι J.Lo και Shakira για την εμφάνιση στο ημίχρονο του Superbowl, ο Travis Scott ντυμένος ως μπάντμαν, η Μελάνια Τραμπ και η αδερφή της Μάιλι Σάιρους, Νόα Σάιρους για τις streetstyle ενδυματολογικές επιλογές της.

Η λίστα με τους δέκα διάσημους με τις περισσότερες αναζητήσεις για το στυλ τους το 2020:

